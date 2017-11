Virgo – Números de la suerte 22 de noviembre 2017

Pase lo que pase, canceriano, mira siempre al presente, no vivas en el pasado. No te entristezcas, la vida es siempre un cambio constante y tú sabes cómo asimilarlos. El optimismo será la clave para ayudarte a vencer una situación tensa en tu relación amorosa. Con tu entusiasmo y espontaneidad lograrás hacer a un lado las tensiones sentimentales y podrás gozar de una noche llena de pasión en el momento que más lo estás buscando. No obstante, recuerda que desde el plenilunio del 3 de diciembre Mercurio entrará retrógrado y debes ser muy cauto con tus expresiones y acciones. Foto: Shutterstock | Univision

