Virgo – Miércoles 8 de noviembre 2017: Te animarás a realizar algo nuevo

Noticiero astrológico: Ya comenzó el tránsito de Venus por Escorpión. Este será un período de sorpresas íntimas, particularmente cuando descubras que entre tú y esa persona hay más nexos en común que los considerados hasta ahora. Derribarás murallas de incomprensión y una vez resueltos esos problemas pendientes que te preocupaban en la economía darás pasos concretos en tus finanzas. Como sabes, Virgo, este es tu día zodiacal, regido por Mercurio, y las perspectivas que te envuelven son muy favorables en todo.

Amor

Hoy miércoles la Luna transita por el signo de Cáncer y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Acepta la realidad y no trates de cambiar el carácter de una persona que te interesa sentimentalmente. Si te gusta y quieres empezar una relación deberás asumir su costo emocional y estar dispuesto a aguantar todo sin lamentaciones.



Salud

Con la influencia planetaria actual de tu regente y la acción lunar en un signo afín al tuyo surge una fuerte entrada de energía en tu signo. Para aprovecharla positivamente haz ejercicios físicos, practica un deporte, ve a un gimnasio o simplemente da una buena caminata.

Trabajo

Si estás a la expectativa de una solución legal en tu trabajo, recibes solución y el fallo es positivo para ti. Termina un ciclo de preocupaciones e inestabilidades laborales y ahora se inicia el período del crecimiento, desarrollo y prosperidad. Se augura lo mejor.

Dinero y fortuna

Si alguien te pide tu firma, un aval de crédito o recomendación, ten mucho cuidado y no te dejes engañar. No vayas a invertir tu dinero en un negocio que no tiene posibilidades de éxito por estar administrado de manera deficiente e incompetente. Estás muy iluso y esto podría perjudicarte.



Aprovecha para expresar tus emociones