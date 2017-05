Virgo – Miércoles 3 de mayo 2017: Es tu día zodiacal ¡vívelo!

En esta etapa, con la combinación de la Luna en el elemento fuego y tu regente, Mercurio, directo estás en un ciclo de armonía, pero también de aviso: ¡cuida tu relación, dedícale más tiempo, demuestra tu amor! Si tienes un dinero ahorrado y piensas invertirlo en la compra de una casa, terreno, automóvil o computadora, deberás hacer una selección rigurosa y no optar por lo primero que se presente pues hay mejores ofertas en tu horizonte. Tu palabra es efectiva y surte efecto, conseguirás lo que tanto estás buscando. Estás en una etapa en la que llueven las oportunidades, pero debes saber aprovecharlas para que no se te escapen como te ha ocurrido otras veces.



publicidad

Amor

La Luna está en tránsito por Leo. Los únicos planetas retrógrados son Júpiter, Saturno y el planeta enano Plutón, ya Mercurio está directo. No vayas a pensar que te han dejado de amar porque hoy no se han comunicado contigo, recuerda que ahora con el tránsito lunar estás muy sensible y cualquier situación fuera de lo habitual te inquieta.

Salud

Debido a ciertas fluctuaciones astrales podrías sentirte de diferente manera en la mañana y en la tarde. Lo principal es que mantengas tu nivel de vida y rutinas diarias sin descuidar una cosa ni la otra, de esa manera tu salud no se afectará.

Trabajo

Aunque en el presente no te lo reconozcan, tu actitud ante el trabajo no está pasando desapercibida y pronto recibirás noticias prometedoras. Esta etapa será de consolidación laboral y sobre todo de una mayor experiencia dentro de diferentes campos de tu actividad profesional, ya lo verás.

Dinero y fortuna

Según vayas adentrándote en los nuevos negocios que estás a punto de iniciar te encontrarás cada vez más con oportunidades para adquirir dinero y recursos. La prosperidad te envuelve, no te impacientes, ya tendrás en tus manos lo que necesitas, si sabes esperar, Virgo.



Mercurio llega con un impacto positivo para todos, descubre qué te depara