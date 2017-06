Virgo – Miércoles 21 de junio 2017: Te sientes seguro de tus sentimientos

¿Sabías que alguien que hace tiempo no veías te va a impactar fuertemente en estos días? Pues prepárate porque está en una magnífica posición con el tránsito de la Luna por un signo que comparte tu regente, Mercurio, y tus inquietudes sentimentales pasarán a segundo plano. Lograrás reconciliarte con quien amas y mejor aún, vivir una de esas noches de pasión que hace tiempo has soñado. Vas a recibir felicitaciones y reconocimientos por la buena labor que estás desempeñando en tu trabajo lo cual te estimula mucho.

Amor

La Luna se está moviendo desde Tauro hacia Géminis y ya nos encontramos en el signo de Cáncer. Los planetas Saturno y Neptuno, así como el planetoide Plutón continúan retrógrados, los demás están directos. Hay ondas de revitalización sentimental en tu panorama amoroso hoy miércoles que es tu día zodiacal, Virgo. Vete adaptando mentalmente a las sorpresas emocionales porque tal vez alguien que conoces te decepcione. Tómalo todo sin exagerar y mucho menos hagas escenas dramáticas del asunto porque con eso no resuelves nada, además, a la larga, te convendrá.



Salud

Muy bueno el miércoles en el área de tu salud. Las buenas vibraciones planetarias que te están rodeando te inspirarán mucho a cuidar más tu alimentación y a no dejarte llevar por ideas absurdas de charlatanes que no saben nada de medicina.

Trabajo

Nada de vacilaciones ni dudas si te ofrecen una oportunidad para mejorar tu status laboral. No se ha escrito nada de los vacilantes y hoy se te abren puertas que si no las cruzas te quedarías esperando otras ocasiones, y no sería igual.

Dinero y fortuna

Se abrirán ante ti nuevas posibilidades y horizontes económicos que pueden representar un cambio importante en tu estilo de vida. El dinero llega, y aunque hasta ahora te haya costado mucho poder ahorrar, a partir de ahora se facilita.



