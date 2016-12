Virgo – Miércoles 21 de diciembre: Un escenario alegre te espera

Este miércoles que es tu día zodiacal, la Luna está en tu signo y se combina con la acción directa de Venus, planeta del amor. Con esta combinación planetaria en tu horizonte astrológico tienes de tu parte la energía cósmica para triunfar en lo que se te presente. No obstante, debes ser precavido frente a las actitudes envidiosas pues hay quienes serían capaces de llenarte de mentiras para enredar tu vida. No te dejes envolver por comentarios negativos y mucho menos caigas en la tentación de divulgar un secreto. Mantén tu proverbial discreción, Virgo.

Amor

Hoy miércoles la Luna continúa en tránsito de tu signo Virgo a Libra y ya estamos en el ciclo de Capricornio, el signo de tierra que marca el fin del año actual. Los planetas Mercurio y Urano siguen retrógrados. El camino está abierto, expedito para explorar y considerar una nueva relación si lo que tienes en estos momentos ha dejado de ser lo que era.



Salud

Atiende los síntomas sospechosos pero no te vuelvas paranoico pensando que tienes todas las enfermedades habidas y por haber. Una cosa es ocuparse, y otra obsesionarse. A veces exagera y eso no te conviene.

Trabajo

Durante este ciclo astral podrás deslindar responsabilidades, pero no dejes que te inculpen por cuestiones ajenas. Mantén una actitud firme en todo momento y tus asuntos laborales saldrán bien. Virgo.

Dinero y fortuna

Si no te sientes seguro o confiado en ciertos asuntos en los cuales estás participando, busca asesoría profesional y no te lances a poner tu dinero en manos inexpertas. Controla tu bolsillo y no tendrás problemas.