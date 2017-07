Virgo – Miércoles 19 de julio 2017: Las inquietudes se superan en tu día zodiacal

Este es un período de reafirmación total en que tanto el amor como la vida en familia adquieren una nueva dimensión, muy prometedora en todos los órdenes, Virgo. Mantén tu casa en estado óptimo de limpieza porque ciertos agentes alérgenos, o el polvo que se acumula en los esquicios de los muebles pueden estar causando reacciones en tu salud. Estos días finales del mes de julio notarás una onda entusiasta en tu entorno, no tanto por quienes te rodean, sino más bien algo que parte de tu interior ya que según ves la vida, así la vida te devuelve tus intenciones ¡no lo olvides!

Amor

La Luna está transitando por el signo de Géminis y los planetas Neptuno, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados aún, los demás planetas están directos. La Luna transita por un signo muy espontáneo y hoy tus relaciones y manera de ver la vida y el amor es fresca, ligera y muy atrevida, precisamente lo que más necesitabas, Virgo. ¡Explóralo todo en tu actividad sexual y descubrirás nuevas fuentes de legítimo placer y felicidad! No te inhibas.



Salud

Tú eres muy consciente de la salud, pero a veces te preocupas exageradamente y esa actitud puede causarte estados de ansiedad. Toma todo según se vaya presentando y lo que ahora no puedas resolver no lo trates de hacer si eso te quita el sueño, prioriza tu salud.

Trabajo

Hay buenas noticias asociadas con tu sector laboral en el caso de los Virgo que tienen papeles empantanados o engavetados por cuestiones burocráticas y no acababan de ver la solución. Felizmente, en este mes de agosto que ya se acerca ocurre el preludio de tu ciclo de cumpleaños que este año será espectacular.

Dinero y fortuna

Pronto habrá dinero en una gestión que tenías pensado realizar. Si aún no tienes en tus manos lo que has estado buscando no te impacientes porque así no resolverías nada. Felizmente, en el momento apropiado, tendrás los recursos que esperas.



Cuida la forma de comunicarte con los demás