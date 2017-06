Virgo – Miércoles 14 de junio 2017: Estás muy sugestionable

Es día de enmendar errores. Si cometiste alguna indiscreción y una amistad está en peligro, arréglalo. Si discutiste o peleaste con tu pareja por algo que no es tan importante, deja a un lado el orgullo y busca el concierto y la armonía. Estás en un ciclo de triunfos y éxitos, pero para cosecharlos lo primero que necesitas es no tener rencores, reservas, sospechas, recelos o desconfianzas. Debes purificarte interiormente, no arrastres nada negativo del pasado a tu presente.

Amor

La Luna está en tránsito por el signo de Acuario. El planeta Saturno, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás planetas están directos. Este día es ideal para salir de tu casa con tu pareja y pasarlo en algún sitio campestre o un lugar natural donde estén lejos de las preocupaciones cotidianas y puedan disfrutar plenamente del amor sin testigos ni gentes entrometidas.



Salud

En este día extrema tus precauciones sobre todo en la cocina o en los lugares donde puede haber instrumentos cortantes o equipos peligrosos de manipular particularmente si hay niños pequeños en tu casa o ancianos que puedan resbalar.

Trabajo

Afina tu intuición pues ciertas personas retorcidas tratarán de convencerte para involucrarte en una actividad dudosa. Cuidado pues podría tratarse de algo ilegal y causarte problemas serios. No hagas trato con ellos si no les conoces muy bien.

Dinero y fortuna

Planta tus pies sobre la tierra y revisa lo que haces. Debes planear de manera concreta tu futuro económico. A partir de este momento se empiezan a abrir nuevas oportunidades financieras y debes estar preparado para aprovecharlas.

Cuidado con las responsabilidades



