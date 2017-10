Virgo – Miércoles 1 de noviembre 2017: Tu día zodiacal te inspira en todo

Noticiero astrológico: La Luna está en Aries, que es un signo del elemento fuego. Este miércoles, que es tu día zodiacal, continúa haciendo las cosas como las has venido haciendo hasta ahora y no te perturbes. Si te has sentido inquieto por un rumor relativo a un despido o algo similar no te dejes impresionar. Tu posición laboral es sólida y no debes darle lugar al desasosiego. Te sentirás muy halagado con un regalo que no esperabas recibir, asimismo tu intuición está afinándose fuertemente y es muy probable que pronto recibas una noticia estimulante asociada a un negocio, o una situación sentimental que habías soñado, y se convierte en realidad.



Amor

La Luna está en Aries y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Ahora que la Luna está en una fase de oposición con el Sol, tus intuiciones son acertadas y tienes las posibilidades de tener una relación estable ¡no debes estropearlas! Aprende de tus experiencias pasadas, los deseos posesivos y los celos no dan resultados y no tienen que ver nada contigo.

Salud

Cuida lo que comes porque en estos momentos tu tendencia a ingerir todo lo que te pongan en la mesa podría causar aumento de peso y eso no te conviene. Trázate un régimen de alimentación que no sea tan estricto, sino más bien lógico.

Trabajo

Hay cambios buenos en tu vida laboral, tal vez una promoción o un traslado. Si estás desempleado haz gestiones pues en este día tu carisma personal está muy elevado. También es excelente para todas las amas de casa.

Dinero y fortuna

Mantén una actitud alerta porque puedes toparte hoy con ciertas personas nada escrupulosas que tratarán de causarte problemas en tu economía. Si vas a firmar algún protocolo, demanda, solicitud o papel legal debes asesorarte muy bien.

