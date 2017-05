Virgo – Martes 9 de mayo 2017: Se solucionan situaciones que estaban confusas

Hoy tiendes a estar muy presionado, tanto en tu trabajo como por quienes amas los cuales estarán demandando de ti más de lo que puedes dar, Virgo. No obstante, podrás enfrentar los retos exitosamente, pero recuerda, aunque algo te moleste, aplica tu sentido común excepcional en todo momento. Ahora estás libre para escoger y si aprendes de tus experiencias pasadas te irá mejor. Si tienes una relación estable, la situación es positiva, aunque se avecina el momento de las aclaraciones y de un fortalecimiento que resultará en un próximo fin de semana inolvidable en tu intimidad.

Amor

La Luna está en Escorpión en vísperas del primer plenilunio de mayo que ocurrirá mañana. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Aclara los puntos que no estén muy claros de tu relación actual y verás cómo después de esta conversación te sientes mejor. Aprovecha este día para poner orden en tus asuntos del corazón, definir tus intereses genuinos y no jugar ni con tus sentimientos ni con los de otra persona que merece tu consideración.



Salud

Actúa al ritmo de la vida. Estás en un buen día en términos de salud. Aprovéchalo haciendo buen uso del aire y el Sol, alimentándote con propiedad y reposando el tiempo necesario. Si te cuidas hoy recogerás los frutos mañana, pero no exageres.

Trabajo

Hay un viaje muy positivo relacionado con tu empleo. Sin embargo, también surge un aviso importante. No vayas a mezclar el romance y tu empleo pues esa combinación no es nada productiva y en estos momentos no te conviene una complicación sentimental. Concéntrate en tu trabajo.

Dinero y fortuna

La fortuna llega a tus puertas. No tendrás que salir de casa para escuchar buenas noticias pues se te acercarán quienes pueden ayudarte económicamente a encontrar soluciones propicias a tus problemas financieros. Hay una onda astral positiva en tu horóscopo.



