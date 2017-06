Virgo – Martes 6 de junio 2017: Recuperas algo importante

Disfrutarás de una mañana con muchos buenos efluvios, pero no te vayas a confundir y dejarte llevar por un toque de falso optimismo que podría hacerte pensar que las cosas se solucionan por sí solas cuando en realidad no es así, y tú lo sabes bien, Virgo. Debes poner de tu parte, tu energía, tu acción, tu sensibilidad y carisma, pero más que todo, tu entusiasmo y confianza en que todo saldrá mejor a partir de ahora. Esa actitud es la que atraerá a ti la energía positiva que lo transformará todo a tu favor, no lo olvides en ningún momento.

Amor

La Luna continúa en tránsito por el signo de Escorpión y los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Este es el martes de las recuperaciones sentimentales en el que todo se reúne, vuelve a tu lado alguien ausente, o recibes noticias que te llenan de alegría respecto a esa posibilidad. Por otra parte, si no tienes un compromiso estable ahora no te sentirás mal pues este período contigo mismo es lo que más necesitabas para saber qué rumbo debe tomar tu vida de ahora en adelante.



Salud

Si notas que estás aumentando de peso es probable que estés haciendo cosas que no te convienen, como comer más de la cuenta, o no hacer ejercicios, en fin, revisa tu estilo de vida reciente, tú sabes cómo, Virgo. Toma en tus manos las riendas de tu salud.

Trabajo

El próximo fin de semana van a ocurrir algunas situaciones imprevistas en tu trabajo que requerirán de tu originalidad y disciplina mental para resolverlas exitosamente. Tu forma de ser, tu buen humor, carisma y disposición única serán muy apreciados por todos. Harás algo que dejará perplejos a los demás.

Dinero y fortuna

El azar te favorece y puedes decir que la llamada “suerte” está de tu parte así que si te invitan a algún lugar donde haya juegos lícitos o si te sientes animado a participar en alguna rifa, concurso o competencia, no vaciles, pues ahora con la Luna en tránsito por el signo escorpiónido tus intuiciones son muy precisas.

