Virgo – Martes 5 de diciembre 2017: Te rodea un clima denso, pero lo superarás

La sexualidad es una parte elemental de la humanidad, pero muchas veces no logramos congeniar con alguna persona en particular y el Zodiaco puede tener algo que ver al respecto. En nuestra serie de compatibilidad sexual de los signos, este mes veremos cómo se comporta Sagitario entre las sábanas, con quién sí es compatible y con quiénes no. Foto: Shutterstock | Univision

0 Compartir