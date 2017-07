Virgo – Martes 4 de julio 2017: Buenos resultados legales

Te llega una noticia asociada con cuestiones legales o económicas, pero no te apresures a firmar nada, sin consultar antes con expertos. Te sientes sereno, tranquilo, seguro de tus sentimientos y esta estabilidad amorosa se expande a los que te rodean. Es un día para disfrutarlo con los tuyos, vivir una noche romántica junto a tu pareja y dejar atrás las amarguras pasadas. Este es tu martes de cambio positivo. Si has tenido un comienzo de semana azaroso la calma vuelve a imperar y te sientes mejor en tu trabajo. No olvides nunca que según reacciones a lo imprevisto así será el resultado obtenido. Un sueño muy claro te dará señales que debes atender.



Amor

Es martes 4 de julio y la Luna está en tránsito desde Escorpión hacia Sagitario. Los planetas Neptuno, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás están directos. No vayas a convertir una brisa de verano en un ciclón porque hoy todo lo que te sucede está impregnado de un aire de exageración y dramatismo y podrías provocar situaciones desagradables si te dejas arrastrar a ese estado de ánimo.

Salud

Si empiezas a notar sequedad en la piel debido a excesos de permanencia a la intemperie es hora de reforzar la humectación con cremas que retengan el agua en tus tejidos y aumentando la ingestión de líquidos frescos y naturales.

Trabajo

Si estás en espera de un viaje de negocios o te han dicho que te van a aumentar el sueldo o promoverte en tu empresa hoy es un día de noticias gratas. Hay muchas posibilidades de mejores laborales así que anímate y no te desalientes por nada.

Dinero y fortuna

Si las cosas te están saliendo bien, como seguramente ahora te sucede, no te intimides ni pienses que podrías tener dificultades futuras sino más bien continúa proyectándote positivamente y verás como tu dinero aumenta y crece.



