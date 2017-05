Virgo – Martes 30 de mayo 2017: Resuelves un asunto delicado

Recuerda que el tránsito de Saturno retrógrado unido al de Júpiter tiende a crear cambios profundos dentro de tu realidad emocional. Sin embargo, al mismo tiempo excita tu imaginación y contribuye a que encuentres soluciones donde había dificultades o problemas. Si ocurre algo que no te agrade del todo no te dejes llevar por ningún impulso del momento sino analiza bien lo que vas a decir y hacer, y por supuesto, en el amor, no tomes una decisión impulsiva basándote en una emoción. Todo debe ser hecho de una manera adecuada como corresponde a la naturaleza de tu signo Virgo.

Amor

Hoy martes la Luna se está moviendo desde el signo de Leo hasta tu signo, Virgo. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Este es un buen momento para fortalecer tus vínculos afectivos. Esta puede ser una noche de amor y de grandes reconciliaciones si hubo dificultades entre ambos.



Salud

No te sientas angustiado por lo que no puedas resolver, felizmente, en esta etapa, tu signo se encuentra en un tono fuerte y muchos problemas se resuelven sin mayores complicaciones.

Trabajo

No olvides que mientras haya algunos planetas retrógrados en el horóscopo ciertas cosas tienden a complicarse inicialmente, pero luego surgen las soluciones. Si piensas llegar a tus metas fácilmente, te equivocas, llegarás, pero debes ponerle mucha energía a lo que hagas.

Dinero y fortuna

Durante este ciclo surgen muchas sorpresas, recuerda que hoy puedes estar abajo económicamente, y mañana arriba. Es cuestión de perspectiva, lo importante es la actitud, no dejar que nada ni nadie te impida conseguir lo que te has propuesto.



