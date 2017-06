Virgo - Martes 27 de junio 2017: Se avecina el ciclo de los romances

Se avecina el tránsito de la Luna hacia tu signo, Virgo. No hay nada mejor que matizar la vida con intereses diferentes para que no te conviertas en una persona monotemática que solamente habla de lo mismo. El éxito futuro en tu empleo está en tu superación sobre todo ahora que Saturno, Neptuno y Plutón están retrógrados. Por eso hoy martes proponte dedicar un espacio de tiempo a estudiar. Al ampliar tus conocimientos sobre las nuevas tecnologías que están implantándose mejorarás en tu ocupación. En cuanto a tu vida amorosa no te descuides, cada día hay que matizar tu relación con algo tierno, dulce, diferente.



Amor

Hoy martes la Luna está en Leo moviéndose hacia el signo de Virgo. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. No te impacientes, utiliza tus cualidades adecuadamente pues tu confianza en ti mismo y tu manera de acercarte a esa persona son los mejores instrumentos que puedes aplicar a la hora del amor, y de la pasión.

Salud

Los excesos pueden llevarte al médico así que no te desatines queriendo hacer en un día lo que requiere más tiempo. Ahora, con los aspectos positivos de tu regente, Mercurio, te sientes muy dispuesto, pero por eso debes evitar las exageraciones.

Trabajo

A partir del ciclo actual que comienza con el tránsito de la Luna a tu signo Virgo los problemas laborales se van resolviendo paulatinamente y si te has visto desempleado o en alguna situación de desventaja en tu trabajo comienzas a tener la claridad mental necesaria para tomar buenas decisiones.

Dinero y fortuna

Las posibilidades económicas que se están abriendo para ti en esta etapa planetaria son múltiples, pero exigen constancia de tu parte. Debes levantarte más temprano, aprovechar el día al máximo y así tus ingresos crecerán mucho en este próximo mes de julio a punto de comenzar.



