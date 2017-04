Virgo – Martes 25 de abril 2017: Todo comienzo siempre es difícil

Es tu día para tomar conciencia de todo lo que está sucediendo en tu entorno. Lo que ocurrió no tiene por qué seguir gravitando en el presente pues cada día es diferente y quienes se empeñan en estar siempre recordando algo que ya pasó, y no tiene remedio, simplemente no pueden vivir. Las realidades son ahora, lo que hubo antes es historia, experiencia, recuerdo, pero no es algo que te impida ser feliz. Al reconocer un error estarás avanzando hacia nuevas conquistas, recuerda siempre que cuando se rectifica al sabio le haces más sabio, pero cuando corriges a un ignorante te buscas un enemigo.

Amor

La Luna continúa en tránsito por el signo de Aries, Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Estás iniciando una nueva vida, una forma de ver tus amigos, relaciones, compañeros de trabajo y vecino con una óptica distinta. Tu manera de proyectarte ante la vida te ganará amigos y acentuará tus facultades de conquista en esta etapa.



Salud

Te encuentras ahora bajo un efluvio cósmico muy singular y por tanto, en estos días, más que en otros, debes cuidar más tus riñones y vías urinarias, que son unos de los puntos clave en tu vida. Bebe más líquidos, sobre todo agua en lugar de sodas o bebidas con colorantes y azúcares.

Trabajo

Si te encuentras desempleado y buscando empleo prepara un expediente adecuado. Causarás un gran impacto positivo si tienes alguna cita o entrevista importante de trabajo al comenzar la primera semana del mes de mayo. Verás lo bien que te va en todo lo que ahora estás planeando.

Dinero y fortuna

No gastes lo que no tienes confiando en las promesas de quienes te han dicho que te van a dar algo en el futuro, siguen repitiendo la misma historia y no logras ver nada en concreto. Se avecina una etapa excitante que te ayudará a definir situaciones financieras importantes.



