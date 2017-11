Virgo – Martes 21 de noviembre 2017: Cuando el amor llama, hay que atenderlo

No dejes escapar la ocasión, es tu tiempo de la dicha. Más… Por Profesor Zellagro

Noticiero astrológico: Hoy termina de regir el signo Escorpión, mañana empieza Sagitario a diferentes horas según el lugar donde vivas. La Luna entra en Capricornio y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. El tono que te envuelve es muy ligero, entusiasta y altamente optimista. En esta etapa planetaria te sientes lleno de sensualidad y erotismo, con deseos de vivir intensamente tu vida. No te sientas mal por eso, el amor tiene muchas fases y el sexo una de ellas y por cierto, muy legítima y vital, indispensable para una buena relación de pareja. Felizmente has logrado establecer las diferencias entre lo que son las emociones y los sentimientos y esa definición te permite encauzar adecuadamente tus experiencias y expandir tu horizontes amoroso en una nueva dirección, algo que satisfará plenamente tus expectativas y contribuirá a que te sientas cada vez mejor, y con mayor confianza en ti mismo.



publicidad

Amor

Tu vida amorosa se encuentra ahora en medio del llamado proceso de evaluación en el que te percatas de la importancia que tiene atender los detalles para no dejar nada a la casualidad, y si dijiste algo, que ahora te arrepientes, aceptar el error, reconocerlo y ver como al hacerlo las cosas saldrán mejor de lo que pensabas.

Salud

Los nativos de Virgo que padecen de problemas dentales deben vigilar de cerca su boca, su lengua y sus encías que ahora están algo sensibles. Una caries, mal atendida, puede causar muchos problemas si no se resuelve a tiempo.

Trabajo

Hay noticias alentadoras para quienes están atravesando un problema económico relacionado con el trabajo ya que en estos próximos días habrá situaciones y escenarios nuevos que te ayudarán a encontrar y conseguir lo que estaba distante, o te parecía confuso.

Dinero y fortuna

Tu signo está en un buen momento económico aunque no te des cuenta ya que las ganancias no están llegando de forma repentina sino gradualmente. Es menester que no te atolondres tratando de hacer muchas cosas de forma múltiple sino que encamines tu atención en una meta, la sigas, y conquistes, una cada día.



Datos curiosos de un Escorpión Escorpión es tremendamente poderoso y su carácter puede causar enormes beneficios pero también grandes riesgos para los demás. Foto: Tumblr | Univision 0 Compartir Son sumamente sexys, y eso nadie se los quita. Saben perfectamente cómo manejar su 'sex appeal' para conquistar a la gente y traerlos comiendo de su mano. Foto: VEVO | Univision 0 Compartir Por algo Escorpión es el signo más sexual del Zodiaco. Son los mejores amantes y saben complacer muy bien a sus parejas. Foto: Tumblr | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las personas nacidas bajo este signo suelen tener un carácter bastante fuerte. Tienen mucha vitalidad y pasión. Foto: Tumblr | Univision 0 Compartir Un Escorpión es bastante determinado; están listos para cualquier reto u obstáculo que le pongan enfrente. Foto: Tumblr | Univision 0 Compartir Los nativos de Escorpión tienen un magnetismo interno muy marcado, capaces de convencer a quien sea que le pongan enfrente con su personalidad eléctrica. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Son muy perspicaces, creativos y bastante inteligentes; buscarán siempre el mejor camino a recorrer entre sus problemas. Foto: Tumblr | Univision 0 Compartir A veces pueden comportarse de manera celosa con la gente a su alrededor, quizá un tanto posesivos, pero es porque buscan lo mejor en sí mismos y en los demás. Foto: Tumblr | Univision 0 Compartir Eso sí, tienen el ego bastante saludable y se creen mucho, pero tienen por qué. Son personas muy creativas y competitivas. Foto: Tumblr | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Son muy entregados. Si aman lo que hacen darán el 100% en cada una de sus actividades. Foto: Tumblr | Univision 0 Compartir Escorpión suele estar en continua lucha consigo mismo, de desafiarse y buscar superar obstáculos y sus propias limitaciones. Foto: Tumblr | Univision 0 Compartir Pueden llegar a ser complicados de entender, contradictorios y tercos, por los que hay que tenerles un poquito de paciencia. Foto: Tumblr | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Uno de sus puntos débiles es que, cuando le hacen daño o lo lastiman, se empeña en buscar su venganza. Foto: Tumblr | Univision 0 Compartir Alguien de Escorpión suele ser muy misterioso. Tiene un aire de intriga y profundidad porque en realidad no se abren o revelan sus pensamientos y sentimientos ante cualquiera. Se lo tienen que ganar. Foto: Tumblr | Univision 0 Compartir A un Escorpión no le importa decir que algo no le parece o le da risa, aunque en el momento hiera susceptibilidades y sentimientos. Pero es porque son personas muy críticas y honestas. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sin embargo, su fuerte carácter puede a veces caer en la arrogancia, por lo que deben aprender a controlarse para no parecer odiosos. Foto: Tumblr | Univision 0 Compartir Son excelentes amigos de los que consideran merecen su respeto y cariño. Una vez que entras en su círculo, serán leales y protectores. Foto: Tumblr | Univision 0 Compartir En sí, Escorpión es un signo intenso con una energía emocional que es básicamente única en todo el zodiaco. Foto: Tumblr | Univision 0 Compartir

Ritual para recuperar el amor de tu pareja