Virgo - Martes 20 de junio 2017: Un martes de asombro y alegrías

Afortunadamente ahora estás muy perceptivo y si atiendes más la voz de tu intuición no errarás. Indiscutiblemente eres una persona afortunada, pero confiar demasiado en tu "buena estrella" puede llevarte a tomar decisiones temerarias. No te precipites y no pongas tu corazón en esa persona que hace poco conociste y no conoces realmente.

