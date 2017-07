Virgo – Martes 18 de julio 2017: Existe un tono astral que te inclina a la precipitación

Cierta persona que está a tu lado puede ser extremadamente celosa y posesiva causándote verdaderos dolores de cabeza al no estar actuando según la naturaleza de la relación y tu manera particular y reservada de ser. Un aviso, Virgo: Cerciórate de estar siguiendo las reglas de seguridad laboral. Te llegará una noticia procedente de alguien que te causará alegría pues hacía ya bastante tiempo que habías perdido su pista y no sabías dónde le ibas a localizar. Se avecinan etapas íntimas muy felices dentro de tu realidad existencial.

Amor

La Luna sigue en tránsito por el signo de Tauro. Tanto los planetas Neptuno, como Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. . Cultiva tu amor y tus relaciones y no olvides los detalles. Todo lo que puedas hacer para superar tus problemas conyugales o las situaciones de malentendido con tu pareja darán resultados este día. Da lo mejor de ti y lograrás mucho, Virgo.



publicidad

Salud

Tu tranquilidad mental depende mucho de tu seguridad social. Si no tienes seguro médico explora este martes las diferentes alternativas y posibilidades que existen porque así de manera inconsciente te sentirás mucho más tranquilo. Es mejor siempre precaver.

Trabajo

Es hora de combinar tu tiempo de descanso con tu trabajo. Hoy martes es buen día para dedicar tus energías extras al hogar, el jardín, los arreglos domésticos y poner en orden tus asuntos personales. Esto te ayudará a normalizar tu vida y buscar nuevos estímulos laborales.

Dinero y fortuna

El dinero está empezando a rendir frutos y si revisas hoy tus cuentas te encontrarás con una mejor posición financiera que en el año pasado, a pesar de todo. Las posibilidades son mayores en este ciclo y se acercan ingresos extras que no habías ponderado hasta ahora.

Ritual para que María Magdalena nos ayude a conquistar a esa persona





Para acompañar tus comidas o amenizar tus eventos, déscubre: