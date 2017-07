Virgo – Martes 11 de julio 2017: Hora de cambiar tus planes

Los hombros

Encoger los hombros es el lenguaje universal de “a mí no me importa”- El movimiento hacia arriba y abajo o hacia adelante y atrás de los hombros a veces inclusive acompañado de un gesto en la cara, con los labios o las cejas indica total indiferencia. El mensaje es claro “lo que me estás diciendo no me interesa, me entra por un oído y me sale por el otro” Foto: Shutterstock | Univision

