Virgo – Lunes 8 de mayo 2017: ¡Etapa de realizaciones!

Un deseo ferviente que has tenido durante estos días pasados está a punto de materializarse y con el tránsito planetario actual que está ocurriendo en estos momentos en tu signo Virgo tendrás la oportunidad de descubrir muchas cosas que te serán de gran utilidad, tanto en tu trabajo como en tus negocios. En el amor, una persona que conociste hace poco, se empieza a convertir en alguien importante en tu vida con quien no dejas de soñar, ni pensar. No descuides esa relación, vale la pena sobre todo ahora que tu regente, Mercurio, está directo.

Amor

Este lunes la Luna está en tránsito por el signo de Libra moviéndose a Escorpión. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Vas a darte cuenta hoy de ciertas personas demasiado sensibles y algo que digas de una forma directa y casual podría causar una tormenta en ese tipo de gentes extremadamente susceptibles. Si es alguien que amas ¡peor todavía! De ocurrir, rectifica a tiempo.



publicidad

Salud

Hoy te sientes con un nivel de agotamiento mayor que otras veces y esto puede deberse al desequilibrio energético provocado por una combinación poco afortunada: exceso de preocupaciones y mala alimentación. Armoniza tu vida como tú sabes, Virgo.

Trabajo

Te puedes sentir dividido emocionalmente entre tu vida profesional y personal, tal vez estés demasiado ocupado con ciertos proyectos en el trabajo que te alejen de tus inquietudes personales. Es hora de poner en orden tus cosas y priorizar las verdaderamente importantes.

Dinero y fortuna

Te sentirás mejor y podrás superar tus crisis económicas si empiezas a tomar medidas concretas para limitar tus gastos, reducir tu presupuesto adicional y efectuar esos pequeños ahorros que sumados a fin de mes representan mucho.

Aplica y descubre el poder de las pirámides