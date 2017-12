Virgo – Lunes 4 de diciembre 2017: Experimentarás un cambio impactante en tu vida

Noticiero astrológico: La Luna está moviéndose a Cáncer aún bajo los efectos de la superluna. Los planetas Mercurio y Urano transitan retrógrados.

No hay nada imposible para una voluntad como la tuya y si te propones hacer algo lo lograrás aunque surjan dificultades imprevistas. Estos días que tienes frente a ti serán estupendos y renovadores en muchos aspectos, así que prepárate para vivirlos intensamente y no te preocupes por lo que no puedas resolver. Un buen lunes para ti, si eres ama de casa, ya que dispondrás de más tiempo para mimarte, ir a un gimnasio o iniciar algún proyecto desde tu hogar. Sigue tus corazonadas en esta etapa que marcará todo un hito dentro de tu realidad sentimental y social.



publicidad

Amor

Tu pareja crece ante tus ojos cuando descubres cualidades maravillosas en ella. Es un día de confesiones, intimidad y solidez amorosa. Abre tu corazón y también tu mente para compartir ideas, sueños y proyectos. La vida te sonreirá mucho. Recuerda que tu regente está retrógrado, no lo olvides a la hora de hablar de forma impensada.

Salud

Las vibraciones planetarias contribuyen a elevar tu vitalidad y estimular tu sistema nervioso. Si te sientes demasiado cargado trata de orientar tu energía hacia el lado que más te gusta vivir. Hay recuperación de tu nivel de salud en todos los aspectos.

Trabajo

No te exasperes si una persona que debe entregarte un trabajo no cumple a tiempo con su responsabilidad. Resuelve por ti mismo lo que debas hacer y sustituye a una persona ineficiente por otra con mayor sentido de sus obligaciones laborales.

Dinero y fortuna

La mejor manera de proceder en este día es poniendo a funcionar tu creatividad. No se consigue nada si no se arriesga una posición, o un dinero. Hoy es bueno para planear estrategias económicas, pero no para firmas de documentos legales.