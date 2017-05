Virgo – Lunes 29 de mayo 2017: Ciertos rumores te sobresaltan

29 de mayo | Es un día de nostalgias, no te dejes llevar por pensamientos tristes

Ese tipo de personas que se pasan todo el tiempo hablando mal de los demás, quejándose de todo y de todos, echándole la culpa a la suerte de lo que ellos mismos han creado no te convienen porque te atrasan y alejan de la consecución de tus metas, te restan alegría y entusiasmo y terminan perjudicándote. Escuchas rumores, comentarios y mentiras. No te dejes arrastrar a enredos por chismes de personas mal intencionadas o enredadoras. Mantente alejado de esas situaciones y tendrás un fin de mes excelente y un mejor mes de junio aún.

Amor

Hoy lunes la Luna está en tránsito por el signo de Leo y los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tiendes a estar algo inquieto, o inquieta, pues tus oídos zumban constantemente al escuchar palabras de gente enredadora. No te dejes manipular ni vayas a pelear con tu pareja por culpa de esas personas. Todo marcha bien para ti si no te ofuscas, y sobre todo concede siempre el beneficio de la duda, no saltes a conclusiones en ningún momento.



Salud

El tiempo que este día dediques a relajarte, darte algún baño de inmersión, regalarte un masaje con aceites o una comida nutritiva se revertirán con creces en tu salud. Estás bien auspiciado en ese sentido y hoy sobre todo necesitas descansar, Virgo.

Trabajo

La última semana del mes de mayo se inicia cargada de responsabilidades y tareas nuevas, de cambios y sorpresas en tu vida laboral. No te inquietes. La vida es eso, y si lo miras todo con una perspectiva dinámica no habrá nada que cause desequilibrio ni desarmonía.

Dinero y fortuna

Tendrás en tus manos unos recursos económicos inesperados, pero si empiezas a divulgar lo que piensas hacer con ellos recibirías malos consejos. Si deseas ver realizado tus deseos de prosperidad no comentes con nadie tus ideas financieras para el futuro próximo.