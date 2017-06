Virgo – Lunes 26 junio 2017: Una visión alegre de la vida

Mercurio, tu regente, y el planeta Neptuno presentan aspectos encontrados. Deja a tu vida seguir su curso y pon en práctica una máxima que te ayudará mucho “vivir y dejar vivir”. Aunque haya situaciones que no te agraden del todo piensa que podría ser peor y que cada día trae consigo la posibilidad de avanzar ascendiendo siempre hacia metas elevadas. No te impacientes, cada cosa en su momento. El amor no siempre se presenta como los sueñas o imaginas, por eso, cuando surja, debes identificarlo, atraparlo, no dejarlo escapar de tu lado, pero eso solamente se logra, dando más amor.

Amor

La Luna está en Leo, los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás planetas están directos. Si estás dudando ha llegado el momento de salir de dudas, Virgo. Esta noche declárate, no te quedes callado. No temas enfrentar tu destino amoroso con la decisión que caracteriza tu signo de tierra.



Salud

Cuida tus huesos, y si vas a limpiar la casa mucho ojo con los pisos pues hay tendencia a los accidentes caseros y podrías resbalar si andas apresuradamente y no miras bien donde caminas. Una caída te causaría muchos contratiempos.

Trabajo

Una amistad nueva en el trabajo donde ahora te estás desempeñando será muy constructiva porque no solo te brindará su afecto y apoyo sino podrás contar con su experiencia laboral para mejorar tus condiciones actuales de empleo.

Dinero y fortuna

Si estás en medio de un proceso de cambio de residencia, ya bien sea porque te has mudado recientemente o lo piensas hacer muy pronto, este movimiento te vendrá muy bien porque te traerá dinero, fortuna y prosperidad en tu nuevo domicilio.



