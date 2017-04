Virgo - Lunes 24 de abril 2017: Un tono alegre, muy entusiasta

Pondrás ese toque de alegría y entusiasmo a lo que en estos momentos estés haciendo y te sentirás feliz y contento. Tus sueños se materializarán en la medida que te concentres en la realización de los mismos, no olvides, Virgo. Hay buenas noticias asociadas a un negocio muy productivo. Escucha atentamente las ofertas que te hagan y no desatiendas ninguna pues en ellas encontrarás lo que realmente necesitas para salir adelante en todo. Sin embargo, mientras tengas a tu regente, Mercurio, retrógrado, no te adelantes a los acontecimientos.

Amor

Hoy lunes la Luna está en Aries y los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. No permitas que una idea negativa o una sospecha te impidan alcanzar la felicidad. El amor se presenta con un tono excitante en tu vida y ahora, con el tránsito de la Luna en tu signo opuesto aún lo más complicado se facilitará y se abrirán las puertas de tu corazón en esta etapa astral.



publicidad

Salud

Las actividades asociadas con la agilidad mental se convierten en una especie de gimnasia para tu cerebro y contribuyen a que estés más alerta y con mayor claridad. No dejes de realizarlas y verás lo bien que te va. ¡Ejercita tu mente, aprende algo nuevo cada día!

Trabajo

Tendrás la oportunidad de escoger una actividad nueva que te ayudará a sacar adelante de manera exitosa un cúmulo de trabajo atrasado que has estado almacenando desde hace días. Es el tiempo de la renovación total, limpiar la memoria de tu computadora, ponerte al día en todo.

Dinero y fortuna

En un sueño premonitorio o intuitivo acentuado por el tránsito de la Luna este día vas a encontrar claves para tus soluciones económicas que pueden ser en un viaje o en un juego de azar asociado con un casino o con algún tipo de rifa o sorteo muy prometedor.