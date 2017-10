Virgo – Lunes 2 de octubre 2017: Un viaje que no esperabas

Noticiero astrológico: La Luna entra en Piscis en la primera semana de octubre que coincide con el plenilunio del día 5 en Aries. Este es el ciclo de los viajes e invitaciones que no esperabas. Ahora te encuentras en medio de un proceso de grandes transformaciones en el que vas a eliminar de tu lista de amistades a esas personas que no te convienen porque no te han demostrado su sinceridad. Tienes aspectos propicios en tu sector del dinero así que aprovecha lo que se presente y no le des las espaldas a las oportunidades. El amor también está bien auspiciado, pero demanda de ti un tono más tranquilo para no sentirte agobiado por las promesas hechas.

Amor



publicidad



La Luna está en el signo de Piscis, el cual es tu opuesto, Virgo, y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. El momento actual requiere tranquilidad para poder disfrutar tu relación sin complicaciones. Hay algunas personas tratando de causar problemas en tu vida, no les prestes atención ni te inquietes con sus rumores pues te perjudicarías.

Salud

Si has decidido comenzar una dieta vegetariana asesórate bien pues deberás suplir las proteínas de origen animal con una buena cantidad de granos enteros como la soya, arroz integral e inclusive suplementos vitamínicos indispensables.

Trabajo

Estás en un buen momento astral así que no te inquietes. Continúa haciendo tus cosas a la manera habitual y no habrá dificultades. Si buscas empleo debes insistir ya que ahora se empezarán a abrir puertas para tu realización laboral.

Dinero y fortuna

Hay facilidad en la forma como obtienes créditos y préstamos durante este ciclo, pero cuidado porque dentro de todo eso puede estar la trampa de la ilusión y empezar a comprar cosas, endeudarte y comprometer seriamente tu economía.



Por qué el arcángel Miguel es el patrono de la protección El arcángel Miguel es quizá el más conocido de los ángeles, junto a los arcángeles Gabriel, Rafael y Uriel. Para los cristianos es el protector de la Iglesia y considerado abogado del pueblo elegido de Dios. La Iglesia Católica lo considera como patrono y protector de la Iglesia Universal. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir El arcángel Miguel es también el más invocado, al que más se le reza y al que más personas le piden ayuda. Esto se debe a su papel de guerrero espiritual, con suma importancia en varios pasajes religiosos y hasta en el día del apocalipsis. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Pero, ¿qué papel juega en las escrituras y en la religión el arcángel Miguel y por qué se le considera el santo patrono protector? Te contamos varios detalles religiosos sobre él. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El arcángel Miguel es el comandante de los ejércitos celestiales y su función principal es proteger a la humanidad de las fuerzas demoníacas y los malos espíritus. Ha sido reconocido desde siempre como el gran protector en las batallas celestiales. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Se dice que es el santo patrón de aquellos que tienen una profesión en la que arriesgan sus vidas para mantener la paz en la sociedad, como policías, bomberos y militares. Pero también el arcángel Miguel brinda protección a todo aquel que se lo pide invocándole y orando por él. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Como comandante de los ejércitos celestiales, fue él quien expulsó a Satanás y a sus ángeles rebeldes del paraíso y quien peleará con el Dragón que se menciona en el Apocalipsis. Suele representársele con una armadura de guerrero o soldado centurión, casi siempre blandiendo una espada. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La imagen más frecuente muestra a Miguel como el conquistador de Satanás, con el talón sobre la cabeza del ángel caído, sometiéndolo. Si no es con una espada, puede portar igual una lanza. En otras representaciones se le puede ver con una balanza (porque pesa las almas durante el Juicio Final), con llaves o cadenas en las manos y un manto. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Es considerado como un ángel de protección porque ha sido siempre leal y obediente a Dios. Su nombre, de origen hebreo, significa “¿Quién cómo Dios?”, pregunta retórica que el mismo arcángel utilizó como respuesta a Satanás cuando éste, en medio del combate, dijo: “¿Quién cómo yo?”. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Tanto a nivel literal como simbólico, el arcángel Miguel representa la justicia y la lucha por el bien. Su papel en las escrituras bíblicas lo destaca como el capitán de los ejércitos de Dios, que son las fuerzas del bien en el universo. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su significado implica protección, seguridad, poder, superación de obstáculos y la destrucción del miedo y la duda. Por eso, el arcángel Miguel inspira al ser humano a imitarle y pedirle dones como la valentía y la fuerza de voluntad. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir La Iglesia Católica solamente reconoce de forma oficial a Miguel, Gabriel y Rafael como los tres arcángeles, puesto que son solo esos tres los nombrados de forma explícita en la Biblia. Sin embargo, la importancia de Miguel es tan grande que rebasa los dones que el Catolicismo le concede y aparece en otras religiones. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Miguel es el ángel más importante en el Judaísmo, ya que fue quien protegió al pueblo de Israel durante su marcha por el desierto, y lo invocan como el amparador de las sinagogas. Según la tradición rabínica judía, a Miguel a veces se le llama "Príncipe de las naciones" y es quien actúa como "abogado de Israel" frente a su acusador Samael o Satanás. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En el Islam, Miguel es uno de los tres ángeles que se le presentó a Mahoma. Muestra de esa importancia son las diversas denominaciones que se le ha otorgado: “El que guarda las llaves del cielo”, “Jefe de los Arcángeles”, “Príncipe de la Presencia”, “Príncipe Angélico de Israel”, “Guardián de Jacob”, “Ángel de la Zarza Ardiente”, “Ángel del Arrepentimiento, la Rectitud, la Misericordia y la Santificación” Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Los atributos del arcángel Miguel tienen un simbolismo importante para comprender su papel en la vida del ser humano. Por ejemplo, su imagen de guerrero representa la defensa contra las fuerzas del mal y la oscuridad que rodean y quieren atacar al ser humano, como la ignorancia, la inconsciencia y la esclavitud a los apegos materiales y emocionales. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El arcángel Miguel nos ayuda a liberarnos de la oscuridad, del miedo, a tener fuerza de voluntad para enfrentarnos a los desafíos que nos presenta la vida, a tener fe y seguridad en el gran poder del bien y de nuestro Señor. En sí, simboliza la protección que tenemos de Dios que puede vencer cualquier adversidad. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Por esto y mucho más, se le puede invocar y pedir en oración al arcángel Miguel para que nos brinde protección, y que con su rayo de luz y su espada tumbe cualquier mal o negatividad en nuestras vidas. Busca en tu iglesia alguna oración particular al arcángel Miguel que te llame la atención y agradece sus atenciones al arcángel. Amén. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir



La leyenda de la Mano en la Reja