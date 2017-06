Virgo – Lunes 19 de junio 2017: Terminas algo que no te convenía

No esperes más y ya empieza tus planes de ejercicios en un gimnasio o en algún lugar donde puedas desarrollar activamente tus músculos, hoy lunes cuentas con el efluvio positivo de la Luna en el elemento tierra que es el tuyo y acentúa tu voluntad. Si continúas posponiendo y dilatando esta resolución terminarías sin resultado alguno. Este no es el gran momento del dinero, pero por supuesto, no te faltará. No obstante, los mejores ciclos económicos se avecinan. Mantén tu atención en los asuntos importantes y no pierdas de vista tus propósitos y objetivos.

Amor

La Luna está en Aries desplazándose hacia Tauro. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Se ha abierto para ti el ciclo de las decisiones. Lo que no te inspira, lo que te aleja de la felicidad y solamente te causa ansiedad y dolor debe terminar. Tienes frente a ti la oportunidad de ser dichoso o dichosa con alguien, no pierdas esa ocasión.



publicidad

Salud

Hay una buena onda ambiental en tu horóscopo que te ayudará a mejorar mucho tus condiciones de salud si están asociadas a trastornos varicosos, problemas de venas en las piernas, muslos y otras partes del cuerpo.

Trabajo

Los desafíos están hechos para ser enfrentados y resueltos. La manera decidida con que acometas un trabajo difícil te permitirá aplicar conocimientos adquiridos en el pasado. Esta circunstancia elevará tu prestigio.

Dinero y fortuna

Es posible que muy pronto empieces a considerar un negocio conjunto con otra persona. Si no ves todo claro y con transparencia legal mejor es que no intervengas y esperes un poco.