Virgo – Lunes 16 de octubre 2017: Tus inspiraciones te ayudan

Noticiero astrológico: La Luna está en tu signo, Virgo, y nos encontramos en las vísperas del tránsito directo de tu regente, el planeta Mercurio, al signo Escorpión que ocurrirá mañana martes. Conocerse mejor aumentará el grado de amistad y entendimiento entre todos ya que esto contribuye a mejorar tus relaciones personales y sociales en tu empleo. Por mucho trabajo que tengas debes separar un tiempo para efectuar algunas llamadas telefónicas importantes. Ponte en contacto con quienes una vez te propusieron una actividad comercial novedosa o un trabajo en el extranjero. Las perspectivas son buenas en este ciclo astral que está ocurriendo este lunes.



publicidad

Amor

La Luna sigue transitando por tu signo Virgo y los planetas Urano y Neptuno continúan retrógrados. Estás envuelto en una especie de aura de luz, pasión y atracción que te hará muy fácil la seducción, pero que también puede crearte problemas de celos con tu pareja si te muestras demasiado coqueta o zalamero con otras personas. Cuida tu relación.

Salud

No te guíes por gentes charlatanas. Asegúrate de estar haciendo las cosas como se debe y no estar influido por las indicaciones de personas improvisadas que no saben nada de medicina y pueden estar comprometiendo tu salud con sus ideas.

Trabajo

Errar es humano y hoy puede sucederte, así que si te confundes en algo que debes hacer en tu trabajo no te pases el día lamentándote. Subsánalo y aprende en el proceso. No hay problema en esto, la dificultad estriba cuando no se reconoce.

Dinero y fortuna

Si estás pensando comprar algo grande como una computadora, una casa o un equipo costoso no te lances a lo primero que surja porque hoy estás con el tono del comprador compulsivo y podrías gastar más de la cuenta en algo que vale menos, Virgo.



El misterio detrás del Triángulo de las Bermudas El llamado 'Triángulo de las Bermudas' se refiere a una larga zona en el Océano Atlántico que forma un triángulo entre Florida, Puerto Rico y Bermuda, en un área que comprende entre 500,000 millas cuadradas o hasta millón y medio (depende de a quién le preguntes, varía). Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Durante muchísimos años decenas y decenas de barcos y aviones han desaparecido en esa área, bajo circunstancias realmente misteriosas, ganándose el apodo de "El triángulo del diablo". Pero, ¿qué hay detrás del triángulo? ¿Por qué tanta desaparición? 0 Compartir Según varios reportes, en el último siglo han desaparecido al menos 75 barcos y cientos de aviones en algún lugar dentro del triángulo, creando el mito de que algo sumamente extraño y hasta quizá sobrenatural esté ocurriendo ahí dentro. Hasta aliens han entrado entre las teorías... Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La misteriosa reputación del Triángulo de las Bermudas bien pudo haber comenzado desde tiempos de Cristóbal Colón. Según sus registros, pocos días antes de descubrir América, pasando en teoría por el área entre Florida y Puerto Rico, el explorador español vio su brújula y se dio cuenta que se estaba volviendo loca, mostrando lecturas sumamente extrañas. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Colón no dijo nada a la tripulación, quien ya estaba harta del viaje. Pero un par de días después, dijo avistar una luz extraña o 'fuego' en el horizonte, por lo que la gente amenazaba con mejor regresarse a España. Como sabemos, fue apenas un día después, el 12 de octubre, cuando las embarcaciones tocaron tierra, pero no sin antes pasar este terrible susto. Foto: Wikimedia Commons | Univision 0 Compartir La obra de William Shakespeare 'La tempestad', que algunos historiadores aseguran que está basada en un evento real, cuando un barco se estrelló cerca de Bermuda, también ayudó a levantar el misterio sobre el triángulo. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero los reportes de desapariciones bizarras realmente no captaron la atención del público sino hasta inicios del siglo XX, sobre todo cuando el navío de la marina estadounidense de 540 pies de largo, el USS Cyclops, con más de 300 hombres a bordo, se esfumó en 1918 en algún lugar entre Barbados y la bahía Chesapeake, sin dejar rastro alguno. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir En 1945, el Vuelo 19, un grupo de cinco aviones estadounidenses de bombardeo, también desapareció en el triángulo. Se envió otro avión en su búsqueda para rescatarlos o buscar algún indicio de ataque o hundimiento, pero tampoco se supo más de ellos. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Hay quienes creen que el área es una de las favoritas de las naves alienígenas para esconderse en la Tierra y abducir personas, secuestrando barcos y aviones. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Es una teoría alienígena que también ha sido retomada en la cultura, como por ejemplo con el director Steven Spielberg, quien en su cinta 'Close Encounters of the Third Kind', sacó a los integrantes del Vuelo 19 entre las personas que habían sido abducidas por aliens y aparecen al final de la trama. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Hasta el día de hoy, siguen habiendo desapariciones de barcos, como la tripulación de carga El Faro, con 33 personas a bordo, que no dejó rastro alguno en 2015. Apenas a inicios de octubre, una pareja de estadounidenses voló su avioneta sobre el área para irse a su luna de miel y no se supo más de ellos. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Además de aliens, otras teorías sobrenaturales implican a la famosa ciudad antigua de Atlantis, que dicen que se hundió en el mar, justamente en algún lugar dentro del triángulo de las Bermudas. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Además de la influencia de Atlantis, otras teorías comentan que en el fondo del mar en el triángulo existe una estructura gigante similar a una pirámide de cristal, que emana energía hacia la superficie, atrapando a cualquiera que pase por enciima y hundiéndolos en la profundidad del océano. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Otro gran misterio es por qué se supone que fallan las brújulas y otros equipos magnéticos o eléctricos ahí dentro. Aunque los campos magnéticos del planeta están cambiando todo el tiempo, el Triángulo de las Bermudas ha permanecido relativamente invariable. Sí se han reportado mediciones magnéticas excepcionales, pero ninguna que de verdad haga que el área sea más extraña o inusual que otro rincón del planeta. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Recientemente, científicos han tratado de descifrar qué pasa en el triángulo. Ayudados con imágenes de satélite y otros estudios, metereólogos han encontrado que ahí dentro hay un extraño fenómeno atmosférico, en el que se desarrollan gigantescas "nubes hexagonales" de unos 20 o hasta 60 millas de diámetro que originan "bombas de aire" con tremenda fuerza. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Estas nubes provocan en el lugar vientos de hasta 170 millas de hora que descienden directamente al mar y provocan tormentas y olas de hasta 15 metros de altura, por lo que cualquier nave, avión o embarcación que tenga la pésima suerte de pasar por ahí en esos momentos, está en grave peligro. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Así que atribuyen a estos fenómenos meteorológicos que destruyen de repente aviones o barcos que estén pasando por el triángulo y terminen en el fondo del océano que, con sus miles y miles de metros de profundidad, es imposible de explorar por completo. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir De cualquier manera, ¿por qué este fenómeno solamente ocurre en el triángulo? ¿Eso resuelve el misterio que ha aterrado y fascinado a la humanidad durante más de un siglo? Al final de cuentas, miles de personas han perdido la vida ahí y hasta la fecha, siguen desapareciendo y falleciendo... Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir



La leyenda de la Matlacihua