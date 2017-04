Virgo - Lunes 10 de abril 2017: Explora todas las opciones

Estás en un tono impelente como consecuencia del tránsito retrógrado de tu regente, el planeta Mercurio, y esto puede conducirte a precipitaciones. No hagas nada que pueda poner en peligro tu empleo o tu relación comercial. Si te sientes con deseos de romper algún contrato piénsalo bien y consulta con gentes expertas para no caer en trampas legales. En el amor no te apresures a la hora de terminar una relación, o iniciar otra. Las mejores decisiones se toman cuando la cabeza está fría y no bajo el efluvio de una pelea o discusión.

Amor

La Luna continúa transitando por el signo de Libra en vísperas del primer plenilunio de abril que ocurrirá mañana martes. Los planetas Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno están retrógrados. Aún en los momentos más difíciles podrás encontrar salidas airosas y hoy lo compruebas pues con tu carisma habitual enfrentas una situación especial que en el pasado te habría causado serios problemas con tu pareja, pero hoy no es así.



Salud

Si padeces de problemas en las piernas o tienes várices hoy estás recibiendo una buena influencia planetaria de la Luna que te ayudará a resolver tus situaciones conflictivas de salud. No te desanimes ni desalientes por una ligera contrariedad.

Trabajo

Si tu trabajo es por cuenta propia, tienes un comercio o negocio en tus manos, hoy deberás estar muy atento porque posiblemente te encuentres frente a personas manipuladoras que tratarán de venderte cosas que no sirven para nada.

Dinero y fortuna

Demuestra tu inteligencia y capacidad para los negocios alejando de ti las ideas poco productivas y poniendo en marcha las que verdaderamente funcionan. No pierdas tiempo discutiendo con personas negativas o pesimistas y haz lo tuyo.