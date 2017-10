Virgo – Jueves 26 de octubre 2017: Sigue tus impulsos espontáneos de amor

Noticiero astrológico: La Luna está en Capricornio en vísperas de la fase cuarto creciente. No te sientas mal si algo no sale como pensabas puesto que a pesar de lo que pudiera pensarse, el tránsito de la Luna por tu elemento tierra, cuando se aprovecha bien, te ayuda a definir situaciones y ponerlo todo en perspectiva. Espera un giro positivo en tus asuntos de dinero pues desde hoy se ha abierto una ventana positiva en tu vida económica. Empiezas un ciclo de crecimiento financiero que representará una etapa de ganancias y ascensos. En el amor no te impacientes, si aún estás solo o sola es lo mejor para ti en esta etapa.

Amor

La Luna continúa en Capricornio y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. ¿Te sientes inspirado a abrir tu corazón frente a esa persona que te sensibiliza? Hazlo y verás como tu vida adquiere calidad. Una actitud terca estropearía tu relación actual o la que podría estar formándose.



Salud

Si padeces de problemas en la audición o los oídos en general este es un tiempo apropiado para ir a un especialista y efectuarte una revisión completa. Esta evaluación evitará complicaciones posteriores de salud.

Trabajo

Si hoy te sientes más respetado y admirado que en otras oportunidades en tu trabajo debes aprovechar este impacto positivo en tu empleo para pedir ese aumento salarial o realizar esa entrevista laboral capaz de cambiar tu vida.

Dinero y fortuna

Hay una buena vibración astral que favorece los negocios familiares. Si estás pensando independizar tu economía o asociarte con parientes en una empresa pequeña los augurios son prometedores y tu futuro económico se ve próspero.



