Virgo – Jueves 23 de noviembre 2017: Hay un tono algo precipitado

Noticiero astrológico: Hoy la Luna está moviéndose desde Capricornio hasta Acuario. El único planeta retrógrado es Urano, todos los demás están directos. Respira hondo antes de decir algo impropio. Lo más prudente en estos momentos es no que no te adelantes a prometer lo que no puedes cumplir. No te dejes envolver por palabras mentirosas de quienes se te van a acercar aprovechándose de tu buen corazón para sacar de ti promesas que después te costaría mucho trabajo cumplir. En este período tiendes a creer cualquier cosa que te digan. Cuidado. Tienes frente a ti complejas tareas que realizar, pero con ciertos cambios apropiados en tu horario podrás hacer mucho más. La recepción de un regalo inesperado te alegrará mucho.



Amor

El tránsito lunar actual te imparte una excelente energía planetaria a tu favor que te asiste a la hora de vivir a plenitud un romance apasionado y matizar con un toque de originalidad tus relaciones íntimas. Tu pareja te demostrará lo mucho que te ama y ambos tienen por delante una noche prometedora.

Salud

Cuida tu alimentación en este ciclo porque tienes una fuerte tendencia a llenarte de dulces, chocolates y exceso de golosinas. Vigila tu peso y no tendrás que sufrir después en un gimnasio para bajar esos kilos o libras de más.

Trabajo

Continúa tranquilo trabajando como hasta ahora y no te perturbes. Si te has sentido inquieto por un rumor relativo a un despido o algo similar no te dejes impresionar. Tu posición laboral es sólida y no debes darle lugar al desasosiego.

Dinero y fortuna

Un cambio inesperado en tus planes y proyectos te traen la suerte tan anhelada. Una persona que hace tiempo no ves y te interesa sentimentalmente, se te está acercando con proposiciones de viajes que transformarán tu economía y aumentarán tus ingresos futuros.

Te llegó el momento de poner los pies sobre la tierra