Virgo – Jueves 2 de noviembre 2017: Tu buena disposición lo cambiará todo

Noticiero astrológico: La Luna está desplazándose por Aries, que es del elemento fuego. La influencia del tránsito lunar de este jueves tiende a volverte algo descuidado y temerario. No tomes tus obligaciones de hoy como si fuera un juego, pero tampoco estés demasiado rígido y distante. Traza una línea divisoria muy clara entre la responsabilidad y seriedad en tu trabajo, y las bromas y el chiste en la otra. Alégrate porque pronto recibirás un dinero esperado y si tus relaciones previas no fueron las mejores y ha mermado tu confianza en la gente, no tienes por qué pensar que siempre será igual. ¡Aplica lo aprendido en todo momento y no pierdas nunca la confianza en ti mismo y en la vida!



Amor

Hoy la Luna está en tránsito por Aries y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Después de la tormenta viene la calma y hoy jueves con la influencia positiva de Venus y Marte en tu vida se abren caminos de felicidad doméstica. Lo que parecía distante, lejano e incierto se convierte en una hermosa realidad este día. Harás algo que no habías pensado.

Salud

Estarás algo tenso en horas de la mañana, pero si no te dejas impresionar por lo que te está sucediendo recuperarás muy pronto tu estabilidad habitual y no habrá repercusiones negativas en tu salud. Aprovecha la noche para descansar en casa.

Trabajo

Si estás pasando por un momento difícil en tu trabajo y piensas que puedes perder tu empleo deja atrás esas ideas negativas. Cuando termine esta posición astral que está envolviendo tu horóscopo tu paisaje laboral se aclarará y muchos problemas del pasado quedarán resueltos.

Dinero y fortuna

No exageres en tus invitaciones sociales porque el dinero que estás guardando para realizar una compra importante y necesaria podría esfumarse en medio de comidas, bebidas, regalos y fiestas. Hazlo todo, pero con prudencia y sensatez, al mejor estilo de tu signo Virgo.



