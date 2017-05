Virgo – Jueves 18 de mayo 2017: Un fin de semana dichoso

Cáncer

Tu regente es el la Luna y habrá novilunio el 25 y plenilunio el 9 de junio, Marte directo en tu signo desde el 4 de junio

La tónica que prevalece este mes es: El impacto positivo de tu personalidad

Concentra tu atención en lo que te interesa resolver y no te entretengas en cosas que no vale la pena, canceriano. Recuerda que este es el mes que antecede tu ciclo de cumpleaños. La vida es corta, y la vida es tu tiempo. Si lo malgastas y no lo aprovechas pronto te darás cuenta que cada minuto perdido es irrecuperable. Foto: Shutterstock | Univision

0 Compartir