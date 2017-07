Virgo – Jueves 13 de julio 2017: Tus inspiraciones te ayudan

Durante este fin de semana todos los factores se combinan para producir un efecto impactante en lo que estás haciendo y enriquecer tu vida con ideas atrevidas en el amor y el trabajo. Sigue esas inspiraciones, Virgo, porque de la forma en que las pongas a funcionar dependerá el éxito que obtengas. No esperes que sean otros quienes tomen la iniciativa, ahora te toca a ti. En esta segunda quincena del mes de julio que está ya a las puertas habrá un tono transformador en tu vida.

Amor

La Luna está en tránsito por el signo de Piscis. Los planetas Neptuno, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás planetas están directos. Estás envuelto en una especie de aura de luz, pasión y atracción que te hará muy fácil la seducción, pero que también puede crearte problemas de celos con tu pareja si te muestras demasiado atrevido con otras personas. Cuida tu relación.



Salud

No te guíes por gentes charlatanas. Asegúrate de estar haciendo las cosas como se debe y no estar influido por las indicaciones de personas improvisadas que no saben nada de medicina y pueden estar comprometiendo tu salud con sus improvisadas ideas.

Trabajo

Si te confundes en algo que debes hacer en tu trabajo no te pases el día lamentándote. Subsánalo y aprende en el proceso. No hay problema en esto, la dificultad estriba cuando no se reconoce. Tú posees las mejores cualidades para sacar adelante tus asuntos de una manera concreta y directa.

Dinero y fortuna

Si estás pensando comprar algo grande como una computadora, una casa o un equipo costoso no te lances a lo primero que surja porque hoy estás con el tono del comprador compulsivo y podrías gastar más de la cuenta en algo que vale menos. Sé prudente con tus tarjetas de crédito.

