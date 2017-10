Virgo – Jueves 12 de octubre 2017: Una palabra cariñosa lo arreglará todo

Podrías estar muy sensible y decir algo inconveniente.

Noticiero astrológico: La Luna está moviéndose a Leo y el nodo lunar está directo. Un día de amor en todos los aspectos. Disfrútalo sin reservas y goza plenamente las bondades de la vida sentimental. Las circunstancias que te rodean son favorables para reorientar tu régimen de vida en un sentido que sea más positivo para todos y no dejarte envolver por gentes a tu alrededor cargadas de inestabilidades emocionales, temores y problemas. Gozas de una etapa de conciliación y afecto mutuos que se complementa muy bien con la naturaleza de tu signo Virgo.

Amor

Hoy jueves la Luna está moviéndose al signo de Leo y los planetas Urano y Neptuno están retrógrados. Tal vez te has sentido atado, preocupado, inquieto, pensando que no te amaban debido al silencio. ¡Nada de eso! Esa persona espera por tu iniciativa, no demores tu dicha. Es hora de dar el primer paso en todo.



publicidad

Salud

Escucha esa voz interior y sigue el ritmo normal de tu cuerpo sin exagerar. Una alimentación más balanceada es todo lo que necesitas para mantenerte en forma.

Trabajo

No hay obstáculos insuperables para ti en este día pues cuentas con una combinación impresionante de intuición y conocimientos, los cuales, unidos a tu experiencia, serán la clave para tener éxito en tus gestiones de trabajo.

Dinero y fortuna

Hay suerte en el azar, así que no desestimes esa posibilidad, aunque, por supuesto, no te apoyes en ella para la solución de tus necesidades de dinero. Una idea nueva dará resultados así que ¡manos a la obra! No esperes más para ponerla en práctica.

Descubre lo que la luna, en cuarto menguante, tiene para ti