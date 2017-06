Virgo- Jueves 1 de junio 2017: Se neutraliza lo negativo

Con el tránsito de la Luna por tu signo Virgo surgen situaciones inesperadas. Saturno está retrógrado y algunas cuestiones tardan un poco más que otras en resolverse. Sin embargo, si mantienes una actitud concreta, positiva, creativa, esperando lo mejor, eso es lo que lograrás. Un buen día para poner tus energías en el hogar, volcarte a tu casa, arreglar lo que deba ser arreglado, enmendar errores, revisar cuentas. En este mes de junio tendrás muchas opciones frente a ti, caminos que se abren y te muestran el corazón de los demás, no hay obstáculos, todo se superará en su momento.

Amor

La Luna continúa transitando por tu signo, Virgo, en la fase cuarto creciente. Los planetas Júpiter, el planetoide Plutón, y Saturno están retrógrados. Las preocupaciones materiales tienden a causar dolores de cabeza, pero el amor reanima con vivificantes colores. Por eso, el que comienza a “amar menos” ya no ama porque el amor no se mide. Con el movimiento de la Luna en tu elemento estás sintiendo una especie de renacer interior que hasta estos momentos no habías experimentado.



Salud

Recuerda que existen muchos trastornos menores que si no se atienden se complican. No ignores los cambios en tu piel pues muchas veces son señales importantes para el dermatólogo o el médico en general. En estos días sabrás bien lo que te conviene y lo que te perjudica y tomarás decisiones acertadas al respecto.

Trabajo

Las personas llenas de traumas te causarían problemas en tu vida laboral si en vez de hacer tu trabajo te pones a escucharlas todo el tiempo y te dejas llevar a su mundo de frustraciones y negativismo. Concéntrate en lo tuyo y te asombrarás de la facilidad con que se desarrollan los acontecimientos.

Dinero y fortuna

Aunque hayas tenido una mala experiencia con cierto socio comercial, relacionado con tu dinero, no dejes que la misma te amargue la vida ni te impida continuar tus esfuerzos. Aplica lo aprendido y no pierdas la confianza en tus gestiones. En la medida que insistas y perseveres estarás triunfando y solucionando lo que tenías pendiente.

