Virgo – Domingo 9 de julio 2017: Plenilunio: ¡Éxtasis!

Surgen algunas situaciones que pueden inquietarte, pero la buena noticia es que las solucionarás. La Luna Llena te envuelve con un tono de éxtasis y entusiasmo en el amor. No es momento de ansiedades sino de actuar con energía y firmeza, particularmente a la hora de defender tu vida sentimental de las intromisiones indeseables. Tu ciclo económico está en un camino correcto. No obstante, debes proceder con madurez para no endeudarte comprando cosas que no necesitas. Si te hace falta algo no optes por lo primero que veas, Virgo.

Amor

¡Luna Llena, o sea, plenilunio en el signo de Capricornio! Los planetas Saturno, Neptuno, y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Cuidado, pues si no te sientes feliz junto a tu pareja podrías estar tentado a hacer algo que después lamentarías. Si tienes una linda relación no hay problemas, cultívala, profundízala con el efluvio de la Luna.



Salud

Tu salud está en buen camino. Reposa lo suficiente y no te dejes impresionar ni sugestionar por esas personas hipocondríacas que se te acercan para llenarte la cabeza de humo con sus quejas y tribulaciones constantes.

Trabajo

Con la influencia del plenilunio te surgen inspiraciones que te permitirán obtener la cooperación de otros compañeros y supervisores para poner a funcionar un plan que mejorará las condiciones generales de trabajo.

Dinero y fortuna

Lograrás convencer a una persona de solvencia económica para que acuda en tu ayuda y te preste los recursos necesarios a fin de salir de un apuro y saldar tus deudas pendientes, Virgo.