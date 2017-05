Virgo – Domingo 28 de mayo 2017: Una oportunidad excelente

Con Mercurio, tu regente, en tránsito directo vas a tener en tus manos las cartas de triunfo, pero es importante que definas situaciones. No sigas posponiendo las decisiones sentimentales, evita las indecisiones que no van con la naturaleza práctica y analítica de tu signo Virgo. La tarde favorece encuentros, negocios, desenvolvimiento económico y establecimiento de nuevas relaciones y amistades. Un día exitoso y lleno de posibilidades que augura una semana estupenda en la que se materializarán sueños y anhelos. Vas a estar frente a una persona que te impactará con su presencia, sin embargo no te dejes deslumbrar, pon los pies sobre la tierra.



Amor

Este domingo la Luna continúa en Cáncer, pero ya moviéndose hacia Leo. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Finalmente descubres que el amor no está en un sitio especial sino a tu lado, y recuperas terreno perdido. Este ciclo que se inicia será muy agradable dentro de tu realidad sentimental.

Salud

Las incidencias planetarias actuales favorecen mucho tu biorritmo y te fortalecen contra las infecciones de tipo viral, pero si vas a visitar algún enfermo protégete bien, no tanto por ti sino también por consideración a esa persona que puedes complicarla al llevarle gérmenes desde la calle.

Trabajo

Vas a lograr éxito en tus asuntos laborales y al mismo tiempo aumentar tu productividad y prestigio pues en pocos días te van a colocar en una posición de responsabilidad que tiene mucho que ver con tu experiencia.

Dinero y fortuna

La energía planetaria de Mercurio directo contribuye a que veas con más precisión y claridad lo que puedes hacer para incrementar tus ingresos de forma notable dentro de tu horizonte económico.