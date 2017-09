Virgo – Domingo 24 septiembre 2017: Lo que esperabas llegará en el mejor momento

Noticiero astrológico: Ocurre el tránsito de la Luna desde Escorpión hasta Sagitario. La forma sensata, inteligente e intuitiva -típicamente de Virgo- con que enfrentas las situaciones inesperadas no sólo dará excelentes resultados sino que te ayudarán a solidificar tu vida amorosa. Este es un domingo tranquilo y lleno de posibilidades emocionales en tu vida amorosa. Hay encuentros con personas del pasado, con gentes que hace tiempo no ves y que representan para ti una parte muy importante de tu intimidad.

Amor

Es domingo 24 de septiembre la Luna está moviéndose al elemento fuego, o sea, al signo de Sagitario, mientras que los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Ahora que ya terminó tu ciclo de cumpleaños comprendes mejor las perspectivas dinámicas que tienes dentro de tu realidad sentimental y descubres el amor donde menos pensabas existía.



Salud

Recibes una vibración sanadora que te ayuda a recuperar energías y te da las fuerzas necesarias para salir de un proceso infeccioso ligero reciente, puede ser una amigdalitis o un problema faríngeo. Hazte el propósito de no fumar más.

Trabajo

Estás cargado de trabajo, y eso es bueno, pero al mismo tiempo requiere una dosis alta de organización para no agobiarte por lo que no puedes resolver. Si planeas tus actividades con antelación todo será posible y no te atormentarás.

Dinero y fortuna

Te envuelve un movimiento económico sumamente favorable que se extiende a diferentes áreas de tu vida y particularmente al sector económico. Un dinero pendiente llega en el momento preciso y el pago esperado resuelve un problema.