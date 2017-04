Virgo – Domingo 23 de abril 2017: No te impacientes, todo se solucionará

Mientras transcurra el tránsito retrógrado de tu regente, el planeta Mercurio, deberás ser muy cuidadoso con lo que dices o haces para no incurrir en errores y luego sentirte mal por lo que dijiste o hiciste. La vida transcurre hoy, es importante que acabes de entender eso, y no se puede vivir lamentándose por algo que ya pasó. Si quien está a tu lado no lo quiere comprender pues no insistas, ya la propia vida se encargará de enseñárselo. Sigue adelante con tu vida, arregla todo y si alguien se siente feliz teniendo la razón ¡dásela! particularmente si has tenido alguna discusión con un amigo o pariente por una cuestión amorosa o de trabajo.



Amor

Este domingo la Luna está en tránsito al signo de Aries moviéndose desde Piscis. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. No te inhibas a la hora del amor porque en cuestiones del corazón no hay ni edad, ni sexo, ni otras consideraciones simplemente eso: atracción, sentimiento, amor. Te sientes inspirado y esa inspiración te motivará a hacer lo que una vez deseaste, pero por motivos ajenos a tu voluntad y a otras circunstancias imprevistas no pudiste realizar.

Salud

¿Tuviste problemas de salud recientemente? Has iniciado un ciclo de recuperación. Tus padecimientos tienden a mejorarse mucho en este día en la medida que haces lo necesario y no improvisas.

Trabajo

Para compensar la acción retrógrada de tu regente, el planeta Mercurio, anímate a realizar algo nuevo en tu trabajo, tu iniciativa se verá recompensada con creces y durante este ciclo astral que estás viviendo notarás como asciendes en tu empresa y logras lo que hasta ahora habías estado deseando, pero no habías podido.

Dinero y fortuna

Cuando menos esperas surgirá esa oportunidad que te dará dinero y te vendrá como anillo al dedo pues bien lo necesitabas para solucionar algo que parecía imposible, pero que no lo es. Insiste y te maravillarás de los resultados que obtienes. Se abre la puerta de la fortuna.