Virgo – Domingo 17 de septiembre 2017: Un domingo apacible

Noticiero astrológico: La Luna continúa en tránsito por el signo de Leo. Los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Los negocios que estaban paralizados empiezan a moverse de una manera distinta, atrayendo la prosperidad a tu lado. Este es uno de esos domingos apacibles, estilo Virgo, en los que te sientes influido por un halo de arreglos y conquistas sentimentales. Las circunstancias que te están envolviendo durante el resto del fin de semana serán diferentes a las de otras ocasiones en cuanto a tus relaciones amorosas. Se avecina una etapa muy significativa e intensa en la que muchas cosas que parecían difíciles de realizar se van a materializar con mayor rapidez.



Amor

La Luna sigue en Leo, y el planetoide Plutón, tanto como los planetas Urano y Neptuno continúan retrógrados. Es hora de apartar más tiempo para disfrutar tu intimidad sin interferencias ajenas. Hay algunas personas entrometidas tratando de complicar tu relación y debes mantenerlas al margen.

Salud

Si te has propuesto bajar de peso y no sabes cómo no te atormentes. Una reducción gradual de alimentos grasosos de origen animal, dulces, carnes rojas y azúcares combinados con ejercicios y un aumento de la ingestión de frutas, legumbres y granos enteros te ayudará en tu objetivo.

Trabajo

Si una persona te ofreció un empleo demasiado bueno, pero con muchas promesas vagas e irrealistas debes considerarlo con mucha suspicacia. No creas en esos esquemas que te prometen muchas cosas y no tienen base para sustentar sus afirmaciones. Si de veras el trabajo es para ti obtén garantías por escrito.

Dinero y fortuna

No derroches tu dinero con amistades las cuales no valen la pena pues solamente te buscan cuando te necesitan. Haz una lista nueva de amigos y mantén solamente a los leales. Hay quienes se te acercan únicamente para chupar tu energía y tus esfuerzos y es hora que pongas límite a todo eso.