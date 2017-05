Virgo – Domingo 14 de mayo 2017: Te empieza a interesar cierta persona.

El domingo trae consigo una especie de revolución interior, tanto en el plano sentimental como en el intelectual. Te estás preparando para algo nuevo en tu vida, posiblemente la llegada de algún amigo o amiga a la casa, un pariente o una persona que aprecias y su presencia traerá un efluvio positivo en tu familia. En el plano sentimental has estado algo vacilante, temiendo que esa persona se aleje de tu lado lo cual no será así si no exageras y sobre todo cuando estés platicando con él o ella no conviertes la plática en un interrogatorio sino más bien en una conversación entre amigos, es lo más saludable.

Amor



La Luna continúa transitando por el signo de Capricornio y los planetas Júpiter, Saturno, y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Si te muestras inseguro, celoso o desconfiado es lo peor que puedes hacer si notas que esa persona se está alejando de tu vida. La mejor manera de tener a alguien a tu lado es con comprensión, empatía y sin estar tratando de controlar su vida, ni sus movimientos.

Salud

Recuerda que los intestinos son tu punto vulnerable y durante estos días es menester que cuides bien lo que comes para no complicarte con alimentos que luego te causen problemas por su difícil digestión. Una vez que adecúes tu dieta y la regules no tendrás complicaciones, Virgo.

Trabajo

Todos te aprecian y valoran por tu eficiencia y sentido de responsabilidad, pero no por eso vayas a permitir que se acomoden en ti y les hagas su trabajo o asumas responsabilidades ajenas. Ayuda, coopera, enseña y en vez de darles el "pescado" gratis a todos los que te lo pidan mejor enséñales como se pesca para que ellos mismos se vayan forjando su destino laboral.

Dinero y fortuna

Estás algo preocupado por una cuestión de dinero, pero lo mejor de todo es que después de esta preocupación habrá un período de tranquilidad al tener en tus manos esos ingresos que te parecían tan lejanos. Hay buenas ondas de prosperidad en tu entorno.