Piden una estatua de Paul Walker en California: la broma que le salió bien a estos 'surfers'

Chad Kroeger y Bodhi Johnson se presentaron frente al ayuntamiento de San Clemente, California, para argumentar por qué este condado necesita un monumento, de 12 pies de altura, dedicado al protagonista de 'The Fast and The Furious'.

Un dúo de comediantes presentaron la semana pasada, en el ayuntamiento de San Clemente, California, una petición para levantar una estatua de Paul Walker, de 12 pies de alto, en el muelle de este condado.

Bajo el nombre de Chad Kroeger y Bodhi Johnson, el alegato de los surfistas y 'periodistas freelance', registrado en video, se han convertido en una sensación que ha sido reproducida por medios internacionales y redes sociales.

En esta pieza cómica, los personajes de 'Chad goes Deep', exponen frente al consejo municipal por qué es necesaria una estatua del protagonista de la película 'The Fast and the Furious', al que ambos llaman "una figura unificadora a la cual poder acudir, un faro de faros que nos guie en un camino polvoriento".



" El legado de Paul en la pantalla fue desafortunadamente corto. Pero eso no significa que su impacto en la sociedad tenga que ser corto también. Detroit tiene a Robocop, Philly tiene a Rocky. Necesitamos a Paul Walker. Por eso estoy proponiendo que la ciudad levante una estatua de acero, de 12 pies de alto de Paul Walker en el muelle" explicó Kroeger cuando tuvo la palabra, después de hacer un recorrido por la filmografía del actor californiano, fallecido en el año 2013.

"Estoy casi seguro que el primo de Paul estudió en la preparatoria de San Clemente, al menos durante un par de semestres. Y el espíritu de Paul abraza todo lo que este pueblo representa" agregó Johnson en su hilarante intervención, que culminó con la presentación del 'apoyo visual' —una camiseta estampada con una foto de Walker con el torso desnudo— sobre cómo debería lucir el monumento en cuestión.



