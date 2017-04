Así se quedó esta presentadora despistada cuando se dio cuenta de que estaba en vivo

Una periodista de la cadena australiana ABC24 fue cazada desprevenida este domingo cuando estaba presentando un noticiero y su espontánea reacción de sorpresa, cuando se dio cuenta de que estaba en vivo, la ha convertido en un fenómeno viral en internet, aunque también le ha costado perder su puesto ante las cámaras.

Natasha Exelby se quedó literalmente boquiabierta cuando se percató de que la noticia que estaba en el aire había concluido y el realizador la había puesto en plano. Durante unos instantes, los espectadores pudieron ver cómo ella manipulaba tranquilamente un bolígrafo. Luego vino su sobresalto, cómico a los ojos de los internautas, pero no tanto para sus jefes.



De acuerdo con la información del periódico The Daily Telegraph, Exelby ha dejado de ser presentadora de noticias para ABC News, donde hasta ahora trabajaba como colaboradora.

En Twitter, la periodista se mostró agradecida por los apoyos recibidos y reconoció que no estuvo en su “mejor momento”.



Thank U all for ur generous support. Not my finest hour. Myself and my mesmerising pen honourably salute you!