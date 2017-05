Victoria Ruffo borra a su ex Eugenio Derbez de una foto

Horas después de que el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo publicara una foto con su padre y Raquel Welch en Instagram, la exesposa del comediante mexicano publicó la misma foto, borrando a Eugenio Derbez.

En la foto original de José Eduardo Derbez, Welch y Derbez aparecen abrazados y vestidos de blanco.



#howtobealatinlover #raquelwelch @ederbez Una publicación compartida de José Eduardo Derbez (@jose_eduardo92) el 16 de May de 2017 a la(s) 1:56 PDT

Esta es la foto que publicó Ruffo, ya sin Eugenio Derbez, cuyo pie de foto son tres emojis de corazón.



❤️❤️❤️. @jose_eduardo92 Una publicación compartida de Victoria Ruffo (@victoriaruffo) el 16 de May de 2017 a la(s) 3:07 PDT

Los fans reaccionaron a este gesto de Ruffo con opiniones de todo tipo. "Jaja admiro mucho a Victoria Ruffo pero la verdad se ve súper mal recortando la foto", escribió una persona en desacuerdo. Otros usuarios de Instagram aplaudieron sus acciones, "Bien hecho mi chava, así se trata a los patanes. No se nos a olvidado su falsa boda. Total, para él todo es gracioso. Jaja. Eres mi héroe...".

Y otros más no le dieron importancia al asunto. "Es su vida y ellos soló sabrán como manejan esta situación!! Si lo quiere quitar que lo quite y si lo quiere poner que lo ponga!! Al final cada quién ya tiene su pareja estable!! Y José Eduardo es muy inteligente y no creo que le afecte esto!! (sic)", comentó alguien más.