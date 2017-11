Víctima del crimen: Ernesto Laguardia evitó un ataque en su contra en México

Apenas la semana pasada denunciaba que se metieron a robar a su casa y el actor Ernesto Laguardia se llevó otro tremendo susto al sufrir un intento de robo o secuestro mientras circulaba por la zona poniente de la Ciudad de México, cuando un vehículo le empezó a cerrar el paso en varias ocasiones hasta que, en una tercera vez, un sujeto se bajó del auto.

Univision Entretenimiento platicó con el actor minutos después de este incidente y nos dijo: "Estoy bien, gracias a Dios todo quedó en un susto, pero la verdad es que ya no se sabe por dónde. Se me hizo muy raro que un auto se me cerrera dos veces y que siempre estuviera al lado de mí todo el trayecto. Ya para la tercera vez que se me cerró, un sujeto se bajó del automóvil, pero gracias a que pude maniobrar aceleré y los dejé atrás".



Al cuestionarle sobre cómo fue que pudo escapar de este mal momento, señaló: "Creo que Dios me dijo cómo, porque todo fue tan rápido que tenía que actuar así, rápido. Ya fui a levantar mi denuncia porque creo que eso es lo que tenemos qué hacer, sigo nervioso pero tranquilo de que sólo quedó en el susto”.

El actor compartió el incidente en sus redes sociales, pues desde su punto de vista, eso es lo correcto: "Creo que es necesario compartir estas cosas para que las personas que pasan por ahí tengan cuidado, entre nosotros nos tenemos que echar la mano".



Hace tan solo 4 días se dio a conocer que sujetos habían entrado su casa mientras él y su familia estaban descansando: "Fue algo tremendo porque yo estaba dormido, realmente toda mi familia estaba en casa, y pues unos individuos llegaron a saltarse a mi casa, hay vigilantes e hicieron su trabajo: este tipo se salió y lo dejaron salir corriendo", comentó anteriormente en un programa de televisión.