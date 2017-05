Una estrella de 'reality' denuncia que sufrió una violenta agresión en un 'strip club' en México

Brenda declaró para un programa de radio: "No sé por qué [lo hizo] si yo me declaro superfan de él, tenía su número de teléfono y todo. Soy muy fan de sus canciones, pero si no le gustan mis fotos, lo que hago, por qué comenta y por qué me sigue. Me parece una falta de respeto porque la verdad es que yo soy muy fan de sus canciones, siempre subía vídeos de ellas. Se me hizo muy feo, me rompió el corazón. Pero ni modo, qué se puede esperar de un tipo que se expresa mal de las mujeres de su país". Foto: Facebook: @BrendaZambranoC | Univision

0 Compartir