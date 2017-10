Transgénero a la que besó Pablo Montero reivindica su identidad sexual tras polémico titular de revista

La vida de Lucía Cabañas, estilista y artista de maquillaje, cambió drásticamente cuando se vio en la portada de una revista de espectáculos mexicana, en la que mostraban fotografías tomadas de su Facebook y, además, aparecía siendo besada por el cantante Pablo Montero, con un encabezado que la presentaba como hombre.

"Esto es falso," señaló Lucía en exclusiva para Univision Entretenimiento vía telefónica: "Yo no soy hombre. Yo soy mujer, y mi nombre es Lucía Cabañas Quezadas. Yo no he engañado a nadie ni me he hecho pasar por alguien que no soy", declaró.



Lucía, nacida en Apatzingán, Michoacán, es una mujer transgénero y desde hace diez años se identifica a sí misma como tal. Ha seguido el proceso jurídico para cambiar su identidad legalmente y en toda su documentación es, para todos usos y razones, mujer.

"Yo sabía que se iba a hacer la publicación, porque hace tres semanas me buscó una reportera, aunque no identificó a su medio y me dijo que se iban a publicar las fotos. Yo desconocía el encabezado que iba a llevar, en el que dijeron que soy hombre. De hecho, lo que me molestó de toda esta situación fue eso: que se diera un ángulo tan morboso".



Lucía, quien además es sobrina nieta del líder guerrillero mexicano de los años 70, Lucio Cabañas, sintió que hubo una emboscada por parte del medio: "Al principio, la reportera que me contactó me trató con naturalidad, asumiendo que era mujer, y después me percaté de que sabía más de mí de lo que yo pensaba, porque después empezó a hablarme acerca de mi cambio de género, y ahí fue donde me di cuenta de que ya sabían quién era yo".

La situación, aclara la joven, sucedió de la siguiente manera: ella acudió como invitada a la boda de la senadora Iris Vianey Mendoza, en la cual Pablo Montero cantó para animar la recepción, que fue un acto privado. "Yo estaba en la parte de atrás, cuando vi que Pablo estaba sacando a bailar a algunas de las invitadas y pensé que sería bonito poder bailar con él. Alguien me dijo: 'Llévale flores', y yo me acerqué con un ramo, entonces él me tomó de la mano y me acercó a él para darme un beso, que yo pensé que iba a ser en la mejilla, pero fue un 'piquito' (beso en los labios) y yo pensé, ok, está perfecto, me regreso a mi lugar, pero él me dio otro y nos tomaron las fotos. Una vez que me soltó, yo me regresé a mi lugar, me sentí apenada y ya no quería que nadie me viera".



Lucía puntualiza que Pablo y ella no se conocían de antes, y que él no tenía manera de saber nada acerca de su identidad de género. "Yo no le mentí a nadie, ni he ocultado nunca quién soy. Toda la gente que me conoce sabe que soy Lucía y que desde hace diez años soy mujer".

Al preguntársele qué le diría a Pablo, la estilista, que trabaja para la televisión local de Michoacán, apuntó: "Yo le diría que le ofrezco una disculpa; nunca quise ofenderlo ni dañar su imagen. Yo no necesito escándalos para destacar, yo vivo de mi trabajo y como artista lo respeto. Yo no sabía que esto iba a ocurrir y no quiero que le afecte a su imagen, ni a la mía".



Para concluir, Lucía dio un mensaje para todos los miembros de la comunidad LGBTQI: "Sólo quiero decirles que no se sientan avergonzados de ser quienes son. Al contrario, sientan orgullo de lo que han logrado y recuerden que nadie puede quitarles el derecho a ser quienes son realmente".