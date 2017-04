Tom Hiddleston confiesa que se siente cómodo haciendo desnudos en el cine

El británico de 36 años no tiene vergüenza en mostrar su cuerpo ante las cámaras. Getty Images

El actor Tom Hiddleston confesó en entrevista para Star2.com que no le incomoda mostrar su cuerpo desnudo cuando filma escenas para alguna película.

El británico de 36 años participó en los filmes 'High-Rise' y 'The Night Manager', en donde tuvo que mostrar su cuerpo al desnudo. Sin embargo, Tom dice no tener ningún problema con eso, pues dice tener que hacerlo si es parte de la historia.

“No lo desnudo todo. En ambos casos, cualquier desnudez parcial está en realidad temáticamente vinculada a la historia”, señaló Tom.

“Si lees High-Rise de J.G. Ballard (libro en el que se basa la película), el Dr. Laing se muda a su apartamento en el piso 25 y se broncea desnudo porque piensa que no lo ven. Para el resto (de la película), él realmente permanece completamente vestido. Su apego a su ropa es una especie de armadura”, mencionó acerca de su personaje en el filme del director Ben Wheatley. “Por lo tanto, no se trataba de ningún tipo de exposición personal, eso formaba parte de la narrativa temática… Si es una parte temática de la historia, no tengo ningún problema con ella”.



¡Gracias Mexico! 🇲🇽 He disfrutado mucho la premiere latinoamericana de #KONGLaPelícula. #kongskullisland A post shared by Tom Hiddleston (@twhiddleston) on Mar 5, 2017 at 3:59pm PST

La carrera de Hiddleston sigue subiendo. Su más reciente película ‘Kong: The Skull Island’, fue un éxito taquillero con buenas críticas. Sin embargo, haber interpretado a ‘Loki’ en la secuela de ‘The Avengers’ y la trilogía de ‘Thor’, le han dado reconocimiento y fama mundial.

Por otra parte, la vida sentimental de Tom dio mucho de qué hablar cuando salía con la cantante Taylor Swift, con quién terminó su romance en tan poco tiempo. Las causas de su separación, según una fuente reveló a Us Weekly, fueron porque “Ella fue quien le puso los frenos a la relación. Tom quería que su relación fuera más pública de lo que ella consideraba cómodo. Taylor sabía las consecuencias que traen las muestras públicas de afecto, pero Tom no escuchó sus preocupaciones cuando las sacó a relucir”.



Actualmente, el actor disfruta de su soltería y de su éxito profesional. Proximamente lo veremos en la película 'Thor: Ragnarok'.



