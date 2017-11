"Todos estamos rotos": la triste reacción de Angelique Boyer por la muerte de Maru Dueñas

Con una mirada triste, así apareció Angelique Boyer la noche del martes en una alfombra roja, donde acudió a apadrinar la obra de teatro 'Los últimos 5 años' y es que haber perdido a una de sus mejores amigas la tiene devastada.

" Vengo de la misa que se le hizo a Maru dentro de Televisa, he vivido todo este duelo de lejos porque estoy llegando de Paraguay, el encontrarme con la familia y verlos destrozados me partió. De hecho esta noche estoy aquí por ella, porque me pidió que viniera porque son sus amigos, entonces sé que esta aquí conmigo".



Impactado el mundo del espectáculo: así se despiden de Maru Dueñas y el hijo de María Rubio Ante la sorprendente noticia, Erika Buenfil de inmediato expresó sus condolencias para Maru Dueñas y Claudio Reyes así como para sus familias.

Impactado el mundo del espectáculo: así se despiden de Maru Dueñas y el hijo de María Rubio Ante la sorprendente noticia, Erika Buenfil de inmediato expresó sus condolencias para Maru Dueñas y Claudio Reyes así como para sus familias.

El productor Gerardo Quiróz así se despidió de Maru, con quien colaboró en muchas ocasiones. Raquel Garza, más conocida por su personaje 'Tere la secretaria', lamentó la abrupta pérdida. Vanessa Bauche se sumó a quienes externaban su pesar. Alejandra Procuna dijo estar devastada por esta tragedia. Ricardo Fastlicht compartió escena con Maru en 'Solo quiero hacerte feliz'. Eduardo España reflexionó acerca de lo pasajero de la vida al recordar a sus colegas. Fernanda Castillo dedicó un sensible y hermoso mensaje a Maru, a quien llamó su inspiración. Chantal Andere recordó afectuosamente al director de escena Claudio Reyes Rubio. También dedicó unas palabras de cariño a Maru, con quien colaboró en 'El bienamado'. La diva del teatro musical, Natalia Sosa, que había trabajado con Maru, lamentó su pérdida. La cantante española avecindada en México, Ana Cirré, no podía dar crédito a la trágica noticia. Osvaldo Benavides se sumó a los miembros de la comunidad en dar sus condolencias. Gloria Izaguirre también manifestó su desconcierto ante la muerte de Maru. El expresidente de Televisa, Emilio Azcárraga, dedicó unas palabras a los deudos de Maru y Reyes Rubio. Sergio Basañez recordó a Maru con gran afecto, llamándola 'su hermana'. Hiromi, con quienes compartió escenario en la obra "¿Quién fue?" en 2011. "Hasta el cielo aplausos, abrazos y toda mi admiración y cariño a dos grandes mujeres, gracias por todo." Pablo Perroni publicó esta foto en Twitter en la que aparecen Maru y, con quienes compartió escenario en la obra "¿Quién fue?" en 2011. "Hasta el cielo aplausos, abrazos y toda mi admiración y cariño a dos grandes mujeres, gracias por todo." Diego de Erice escribió junto a esta imagen: "Foto de antier, donde estaba feliz de tenerte así de cerca. Feliz de disfrutar tú talento,tu magia. Estaba feliz compartiendo risas,textos,público. Estaba Feliz de poderte presumir!

"Saben quién está en mi obra?La increíble @maruduenas!!" Hoy te extraño. Hoy no estoy Feliz. QDEP". El actor David Zepeda ofreció sus condolencias para Maru Dueñas y Claudio Reyes, hijo de María Rubio. Pedro Moreno lamentó la muerte de su amiga con estas palabras: "No puedo creer la noticia .. cómo ?? (sic) Si ayer nos estábamos riendo Maru 🤦♂️Claudio (sic) @maruduenas . Los voy a extrañar ..."



Boyer confiesa que el ya no recibir algún mensaje o llamada de su amiga- de su guía como le decía- la tiene muy afectada: "Todos estamos rotos, desde hace mucho habíamos creado una familia, tanto Maru como Claudio, trabajé muchos años con ellos. Maru era una gran amiga, una confidente y el no tenerla aquí me pega y mucho".

Por motivos de trabajo Angelique estuvo recientemente fuera de la Ciudad de México, por lo cual le fue imposible estar presente en el último adiós de su amiga pero ocupó las redes sociales para despedirse de ella: "Estaba lejos, estaba en otro país, ellos fueron muy lindos, me reconfortaron, pero bueno tenía que seguir con el show, a mí la muerte me he enseñado muchas cosas duras, pero la vida es hermosa y ahora cada vez la valoro más. La extrañaré demasiado, se me fue alguien muy importante en mi vida, pero sé que donde esté, me seguirá guiando".



Tanto Maru Dueñas como Claudio Reyes perdieron la vida el pasado viernes 10 de noviembre al momento de regresar de grabar unas tomas en el estado de Morelos, cuando la camioneta donde iban se impactó contra un camión en la carretera México- Cuernavaca.