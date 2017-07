Tita Márbez, viuda de Mario Moreno Ivanova, responde a los nietos de 'Cantinflas': "No hay nada que negociar, soy la heredera universal"

Abril, Mario y Marissa Moreno ponen ultimátum a la viuda: "No peleamos por pelear, somos los nietos, los descendientes. Nosotros debemos tener un derecho para decidir hacia dónde va la imagen de mi abuelo, no solo a explotarlo".

Los cuatro hijos de Mario Moreno Ivanova le declararon la guerra de manera directa y legal a la viuda de su padre porque ella no les ha repartido la herencia que ellos dicen les corresponde por ser descendientes del cómico Mario Moreno 'Cantinflas'.

En la tarde del miércoles 5 de julio, Abril Moreno del Moral, Mario Moreno del Moral (hijos de Mario Moreno Ivanova y su primera esposa, Abril del Moral) y Marissa Moreno Bernart y Gabriel Moreno Bernart (hijos de éste y Sandra Bernartl), citaron una conferencia de prensa en una casa de Lomas de Chapultepec, Ciudad de México para aclarar su postura del testamento, luego que su padre muriera el pasado 15 de mayo y dejara como heredera universal a Tita Márbez, su tercera esposa. Por su parte, Márbez, en exclusiva para Univision Entretenimiento les responde: "No hay nada que hacer, soy la heredera universal".



publicidad

Los nietos de 'Cantinflas' se pronunciaron dolidos y dijeron tajantes: "Tenemos la madurez perfecta para hacerlo y para seguir adelante todo lo que tenga qué ver con una empresa con la imagen del abuelo y todo lo que corresponde a ella." Los hijos de Moreno Ivanova asentaron que aunque no tienen claro cuando iniciará la demanda, serán los abogados de Eduardo Moreno Laparade quienes enfrenten a Tita Márbez.

Moreno Laparade es sobrino del 'Mimo de México' y nunca le devolvió los derechos de 39 películas a su primo Mario Moreno Ivanova en un lío legal de 21 años y cuyo valor se estiman alrededor de 70 millones de dólares.



Fotos exclusivas: el álbum íntimo de Mario Moreno Ivanova con 'Cantinflas', su papá Mario Moreno 'Cantinflas' y Valentina Ivanova fueron una de las parejas más importantes de la llamada 'época de oro' del cine mexicano. Sufrieron muchos años el no poder tener hijos de manera natural. Foto: Cortesía / Tita Márbez | Univision 0 Compartir La llegada de Mario Moreno Ivanova fue una grata sorepresa para Valentina. Cuando el público vio al pequeño con la pareja, la noticia causó furor y criticas también. Foto: Cortesía / Tita Márbez | Univision 0 Compartir El pequeño siempre llamó la atención porque el comediante lo llevaba a todos los lugares. Sobre su repentina aparición el actor se mantuvo hermético y nunca dio detalles sobre el tema. Foto: Cortesía / Tita Márbez | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mario Moreno 'Cantinflas' dedicó su vida por completo a su hijo. Foto: Cortesía / Tita Márbez | Univision 0 Compartir El pequeño Mario era el compañero fiel de su padre y desde temprana edad lo acompañaba en las giras que realizaba. Foto: Cortesía / Tita Márbez | Univision 0 Compartir Valentina y Mario alcanzaron la plenitud con el pequeño, quien nunca se interesó de manera personal por dedicarse a la actuación como su padre. Foto: Cortesía / Tita Márbez | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su lugar favorito para vacacionar era la playa: 'Cantinflas' disfrutaba de manera particular visitar el puerto de Acapulco en el estado de Guerrero. Foto: Cortesía / Tita Márbez | Univision 0 Compartir Muy pocas veces Mario Moreno abrió las puertas de su intimidad. Una de esas ocasiones fue para mostrar a su hijo en la revista Life. Foto: Cortesía / Tita Márbez | Univision 0 Compartir El productor era un amante de la lectura, así que siempre inculcó al pequeño a viajar y conocer nuevas culturas. Foto: Cortesía / Tita Márbez | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Para el cómico era un placer decir que su 'güero' era uno de sus mejores amigos. A algunas personas les causaba gracia, pero él lo decía muy en serio. Foto: Cortesía / Tita Márbez | Univision 0 Compartir Aquí, 'Cantinflas' con su hijo, Mario Moreno Ivanova, y familiares en un aeropuerto de México en 1974. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir "Tu dedícate a jugar", era una de las frases que 'Cantinflas' le repetía al pequeño Mario cuando éste se interesaba en temas 'de mayores' y hacía preguntas a los amigos de su papá en las charlas que presenciaba. Foto: Cortesía / Tita Márbez | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mario Moreno Ivanova constantemente era fotografiado por su padre hasta en la actividad más simple. Foto: Cortesía / Tita Márbez | Univision 0 Compartir Algunos medios de comunicación de la época criticaban la relación que existía entre padre e hijo, por considerar a Ivanova un junior (consentido). Foto: Cortesía / Tita Márbez | Univision 0 Compartir En la intimidad eran muy divertidos y para demostrarlo 'Cantinflas' no descansó hasta lograr que la revista "jet set" publicara esta foto en portada. Foto: Cortesía / Tita Márbez | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Como dos gotas de agua", bromeaba 'Cantinflas' al hablar del parecido que tenía con su hijo. Foto: Cortesía / Tita Márbez | Univision 0 Compartir Ivanova siempre estuvo rodeado de grandes personalidades y amigos de su papá. Aquí con la desaparecida cantante española Lola Flores, 'La Faraona'. Foto: Cortesía / Tita Márbez | Univision 0 Compartir Foto: Tita Marbez | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los últimos días de su vida, 'Cantinflas' los pasó con su hijo y alejado de la vida pública. Foto: Cortesía / Tita Márbez | Univision 0 Compartir Mario Moreno Ivanova depositó las cenizas de 'Cantinflas' en el Panteón Español, en Ciudad de México, el 23 de abril de 1993. Al velorio asistieron cerca de 300 mil personas. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir A la muerte del comediante, Mario Moreno Ivanova se enfocó en conservar el legado de su padre, para que éste perdurara. Foto: Cortesía / Tita Márbez | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Le gustaban los imitadores de su padre y con algunos hizo una gran amistad. Foto: Cortesía / Tita Márbez | Univision 0 Compartir Mario Moreno Ivanova celebró junto a amigos y familiares una misa en la Catedral Metropolitana del Centro Histórico de la capital mexicana para conmemorar el 18 aniversario luctuoso de su papá, Mario Moreno 'Cantinflas' el 20 de abril 2011. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Luego de dos matrimonios, retomó una relación con un amor juvenil, Tita Márbez, su ahora viuda. Foto: Cortesía / Tita Márbez | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Con Tita se casó por tercera vez, en una boda íntima en el departamento donde vivó hasta el último momento. Siempre fueron grandes amigos y se conocian desde niños. Foto: Cortesía / Tita Márbez | Univision 0 Compartir La película 'Cantinflas' fue un proyecto que lo apasionó. Ivanova supervisó todos los detalles de la filmación y quedó fascinado con la interpretación del actor español Oscar Jaenada. Foto: Cortesía / Tita Márbez | Univision 0 Compartir Aunque se separó de Tita Márbez, siguieron haciendo buen equipo, en beneficio de la marca Cantinflas World. Foto: Cortesía / Tita Márbez | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los restos de Mario Moreno Ivanova descansarán en la cripta familiar, luego de que su cuerpo sea cremado el martes 16 de mayo. Foto: Cortesía / Tita Márbez | Univision 0 Compartir

Los hijos de Mario Moreno Ivanova también aseguraron que todo México está inconforme con que Márbez se quede con el legado que 'Cantinflas' trabajó toda la vida, y agregaron que ellos no querían explotar ni vivir de la marca, sino hacer algo más con lo que dejó su abuelo para compartirlo con su publico.

Desde el momento de la muerte de Moreno Ivanova, Márbez acordó con los cuatro hijos que le sobreviven el reparto de las cosas personales de su padre, que van desde cuadros, ropa, artículos personales y todas las cosas que éste tenía en su oficina. (Uno de los hijos de Moreno Ivanova, Mario Patricio Moreno Bernart, se suicidó en 2013.)

Después de la repartición, que se dio días después de la muerte de Moreno Ivanova, los nietos de Cantinflas quedaron inconformes, ya que esperaban también obtener ahí además de las pertenencias, poderes notariales y empresariales de la marca 'Cantinflas World'.



El detrás de cámaras de la misa luctuosa de Mario Moreno Ivanova, el hijo de 'Cantinflas' En punto de las siete de la tarde, en la Iglesia de Santa Teresa en Lomas de Chapultepec, México, se ofició la misa luctuosa de Mario Moreno Ivanova. Foto: María de Jesús Candedo | Univision 0 Compartir La viuda del hijo de Cantinflas, Tita Márbez, llegó puntual y recibió apoyo por parte de amigos y familiares. Foto: María de Jesús Candedo | Univision 0 Compartir Aunque estaba separada de Mario Moreno Ivanova, era su persona de confianza y él no quiso divorciarse de ella. Foto: María de Jesús Candedo | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mario Moreno Ivanova dejó un testamento con cuatro albaceas, donde de ninguna manera Tita Márbez es la heredera universal, como se llegó a publicar en la revista TvNotas. Univisión Entretenimiento entrevistó a la viuda: “Yo invité a los hijos de Mario por medio de un chat de WhatsApp, en donde estarán todas las pertenecías de Mario Arturo para que ellos se lleven todo lo que quieran, en presencia uno del otro”. Foto: María de Jesús Candedo | Univision 0 Compartir Algunos amigos de Mario Moreno Ivanova, como Sergio Corona, asistieron a la ceremonia. Foto: María de Jesús Candedo | Univision 0 Compartir Marisa Moreno Bernat asistió con sus hermanos a la misa de su padre. Foto: María de Jesús Candedo | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A la salida Tita Márbez atendió a los medios y a parte de la familia. Foto: María de Jesús Candedo | Univision 0 Compartir Mario y Abril Moreno del Moral, nietos de Cantinflas, se mostraron tranquilos. Tita Márbez le dijo a Univision Entretenimiento que a los hijos les había puesto en claro que cualquier mensaje privado lo publicaría también en el grupo de WhatsApp: "de verdad, quiero que sea lo más transparente, todas esas cosas son de ellos, pertenecían a su padre y quiero apoyarlos en todo lo que necesiten”. Foto: María de Jesús Candedo | Univision 0 Compartir La viuda dejó claro que hará caso al testamento de Mario y seguirá al pie de la letra su última voluntad. "El testamento por ahora no tengo interés de abrirlo, pero obviamente lo que aparezca ahí sin duda lo voy a respetar". Foto: María de Jesús Candedo | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tita se mostró emotiva ante el apoyo fuera de la misa. Foto: María de Jesús Candedo | Univision 0 Compartir En días pasados, los hijos de Mario Moreno Ivanova se unieron más, al dejar sus cenizas al lado de su abuelo. Foto: María de Jesús Candedo | Univision 0 Compartir Tita fue apoyada por amigos de la familia al momento de asistir al Panteón. Foto: María de Jesús Candedo | Univision 0 Compartir

Los cuatro nietos van a impugnar el testamento, aunque durante la conferencia de prensa el gran ausente fue Gabriel quien aparentemente no pudo llegar por un imprevisto, lo otros nietos del comediante que ahí se encontraban, le mandaron un mensaje a Márbez: "Invitamos a la señora Márbez a que por la paz juntos hagamos algo con respeto a mi abuelo, no peleamos por pelear, somos los nietos, los descendientes y si no quiere un pleito legal que pude durar 25 años, que entienda que nosotros debemos tener un derecho para decidir hacia dónde va la imagen de mi abuelo, no solo a explotarlo," expresó Abril Moreno del Moral.

Univision Entretenimiento buscó en exclusiva a Tita Márbez quien se limitó a decir : "No hay nada que hacer, soy la heredera universal", minutos antes de aparecer en el programa radiofónico mexicano de Ciro Gomez Leyva el jueves. En el programa, Márbez, preocupada, compartió con el periodista su opinión sobre las declaraciones de los nietos de 'Cantinflas': " Espero que estén muy bien asesorados, por abogados capaces, que no se prestan a temas de buscar recovecos de corrupción". Además, precisó que ella era dueña en un 49 por ciento de la empresa, pero en el testamento de Moreno Ivanova le heredó sus acciones para así tener el 100 por ciento.